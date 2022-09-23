В надёжных руках. Где обслуживают и ремонтируют Audi A4 в Москве

Комфортабельные и надёжные автомобили Audi A4 пользуются неизменной популярностью. Они имеют минимум «слабых» мест, поэтому владельцы в большинстве случаев отзываются о них положительно. Но и такие машины нужно регулярно обслуживать. Для этого счастливые обладатели Audi A4 могут посетить автосервис VAG (Москва), где проведут полную диагностику, обслуживание и ремонт машины, если в нём есть необходимость.

Когда пора на ТО?

Как показывает практика, часть поломок можно предотвратить, если обслуживать авто вовремя, а не тогда, когда уже что-то сломалось. Приводим рекомендуемые сроки замены для Audi A4:

— каждые 15 тыс. км: масло моторное, масляный фильтр ДВС;

— каждые 20 тыс. км: передние тормозные колодки, фильтр салона, фильтр салона тонкой очистки;

— каждые 30 тыс. км: топливный фильтр тонкой очистки, щётки стеклоочистителя;

— каждые 45 тыс. км: свечи зажигания на моделях с бензиновым ДВС;

— каждые 50-55 тыс. км: задние тормозные колодки, масло в коробке передач, масляный фильтр в коробке, тормозная жидкость;

— каждые 60 тыс. км: рычаги подвески или составные части: сайлентблоки, шаровые опоры, втулки, пыльники;

— каждые 90 тыс. км: приводной ремень (навесной, ремень генератора), шрусы или их составные части;

— каждые 100-110 тыс. км: тормозные диски, свечи накаливания на моделях с дизельным ДВС, топливный насос;

— каждые 130-140 тыс. км: масло в редукторе (дифференциале) ведущих мостов, термостат системы охлаждения ДВС;

— каждые 150 тыс. км: втулки и хомуты стабилизатора на моделях без адаптивной подвески и активного стабилизатора.

Для машин с большим пробегом может понадобиться более обширная замена деталей и расходников. Также нужно понимать, что иногда механизмы изнашиваются раньше, чем в указанные сроки.

Несколько советов от эксперта

Если вы только приобретаете автомобиль «Ауди», не спешите оформлять документы. Сначала посетите с продавцом сервисный центр. К сожалению, не каждый автовладелец следит за машиной должным образом. Возможно, вам нужно будет провести ремонт Audi A4 в Москве.

Автосервис VAG может провести профессиональный осмотр вне зависимости от того, нужно ли вам просто поменять масло или сделать капитальный ремонт двигателя Audi A4. Специализированный центр гарантирует:

— профессиональное обслуживание сотрудниками, имеющими соответствующий опыт и квалификацию;

— адекватные цены, обусловленные грамотной финансовой политикой и взаимодействием с партнёрами;

— собственный склад запчастей, позволяющий сократить стоимость ремонта, а также его сроки.

Кроме «Ауди», в центре обслуживают Volkswagen и Skoda. На сайте сервиса есть калькулятор, позволяющий произвести первоначальный анализ стоимости ремонта или обслуживания.

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