Автобус с пассажирами попал в ДТП в Бийске

Пострадала женщина

12 июля 2025, 21:35, ИА Амител

Фото: ССМП Бийска / t.me/ssmpbiysk
Фото: ССМП Бийска / t.me/ssmpbiysk

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто произошло в Бийске в районе вокзала, сообщили на местной станции скорой помощи. 

На место происшествия была направлена реанимационная бригада.

"Пострадал один человек – 61-летняя пассажирка автобуса. В состоянии средней степени тяжести пациентка доставлена в больницу", – рассказал главврач ССМП Алексей Карнаухов.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

