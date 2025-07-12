Автобус с пассажирами попал в ДТП в Бийске
Пострадала женщина
12 июля 2025, 21:35, ИА Амител
Фото: ССМП Бийска / t.me/ssmpbiysk
ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто произошло в Бийске в районе вокзала, сообщили на местной станции скорой помощи.
На место происшествия была направлена реанимационная бригада.
"Пострадал один человек – 61-летняя пассажирка автобуса. В состоянии средней степени тяжести пациентка доставлена в больницу", – рассказал главврач ССМП Алексей Карнаухов.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.
Комментарии 0