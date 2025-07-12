На Алтае мужчина без прав попытался скрыться от полицейских и погиб в ДТП
Еще два человека получили травмы, один из них — несовершеннолетний
12 июля 2025, 10:15, ИА Амител
Человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Вечером 10 июля в Горно-Алтайске у дома № 183 по улице Барнаульской наряд ДПС увидел автомобиль Toyota Hiace, стоящий со включенной аварийной сигнализацией. Водитель микроавтобуса пояснил, что произошло ДТП, а инициатор скрылся с места аварии.
Экипаж обнаружил зачинщика на Mitsubishi Lancer Cedia неподалеку от места происшествия, но неоднократные требования остановиться он проигнорировал и попытался скрыться. Во время преследования мужчина неоднократно нарушал ПДД, а в селе Кызыл-Озек выехал на встречную полосу, совершил касательное столкновение с Nissan Bluebird, а затем врезался в Renault Sandero.
"В результате аварии виновник происшествия скончался. 64-летний водитель и несовершеннолетний пассажир Renault с травмами различной степени тяжести были госпитализированы", – рассказали в ведомстве.
Погибшим оказался ранее неоднократно судимый и лишенный права управления 41-летний житель Горно-Алтайска. Полицейские проводят проверку.
10:21:46 12-07-2025
Ну, и спрашивается, господа полицейские, вы зачем неадеквата спровоцировали совершить ещё три ДТП с пострадавшими и погибшим?
12:22:56 12-07-2025
Гость (10:21:46 12-07-2025) Ну, и спрашивается, господа полицейские, вы зачем неадеквата... Ну то есть пусть все прав ездят? И пусть им за это ничего не будет? Чувак не остановился по требованию уполномоченного на то сотрудника, по вашей логике они должны были развести руками и со словами "Ну ничего не поделаешь" идти кушать булочки. А водителю Toyota Hiace нужно было утереть сопли и чинить машину за свой счет?
Это именно погибший, без прав, ранее судимый, устроил кучу ДТП и именно по собственной и ни чье иной вине угробил свою жизнь. Полицейские виноваты лишь в одном, что не столкнули его в кювет до того как он не устроил еще пару очередных ДТП.
13:10:11 12-07-2025
Гость (12:22:56 12-07-2025) Ну то есть пусть все прав ездят? И пусть им за это ничего не... Вы не правы. Полицейские должны и обязаны были принять меры к задержанию участника ДТП, покинувшего место ДТП. Но рисковать жизнями других участников дорожного движения не имели права.
13:14:17 12-07-2025
Гость (10:21:46 12-07-2025) Ну, и спрашивается, господа полицейские, вы зачем неадеквата... Надо было стрелять как только тронулся и не только по колесам
11:13:34 12-07-2025
Вот опять же к вопросу возраста. Не 64-летний совершил аварию, а 41-летний.
12:35:22 14-07-2025
Гость (11:13:34 12-07-2025) Вот опять же к вопросу возраста. Не 64-летний совершил авари... а 60 летний не увернулся, не среагировал. они уже НЕ СПОСОБНЫ к нормальной реакции, старые потому что
11:52:51 12-07-2025
Зачем , господа полицейские, устраиваете опасные гонки на дороге? Не ужели нет других способов перехватить нарушителя ? Что на это скажет самый главный инспектор ДПС ? Зачем нам эти смерти?
12:43:51 12-07-2025
Гость (11:52:51 12-07-2025) Зачем , господа полицейские, устраиваете опасные гонки на до... Это не полицейские устраивают опасные гонки, а самоубившийся виновник ДТП.
12:47:28 12-07-2025
Гость (11:52:51 12-07-2025) Зачем , господа полицейские, устраиваете опасные гонки на до... Скучно...
12:08:03 12-07-2025
Зачем за ними гоняться? Что бы были такие последствия? Дрона за ним запустите и ехайте потихоньку - куда он денется
12:42:50 12-07-2025
Гость (12:08:03 12-07-2025) Зачем за ними гоняться? Что бы были такие последствия? Дрона... Представьте, если у него в машине было оружие или взрывное? Наверняка их применение с дрона можно хорошо заснять. А еще, судя по вашему мнению, у нас в каждой патрульке по дрону лежит и оператор дрона с полицейскими каждый день в машине ездит.
13:20:53 12-07-2025
Во первых он до погони чуть не сбил женщину на пешеходном переходе,он был не только без справ,но и в алкогольном или под действием наркотиков
15:13:31 12-07-2025
Задача ГИБДД должны не носится за нарушителями и стрелять по колесам, а оперативно перекрыть район.
16:57:16 12-07-2025
. (15:13:31 12-07-2025) Задача ГИБДД должны не носится за нарушителями и стрелять по... Вы явно пересмотрели голливудских фильмов, ну или видите реальную жизнь через призму GTA.
17:17:54 12-07-2025
. (15:13:31 12-07-2025) Задача ГИБДД должны не носится за нарушителями и стрелять по... все улицы? за каждым алкашом? это где ж столько гаишников взять?
23:04:54 13-07-2025
Туда ему и дорога. Теперь черти будут жарить его