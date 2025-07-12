На Алтае мужчина без прав попытался скрыться от полицейских и погиб в ДТП

Еще два человека получили травмы, один из них — несовершеннолетний

12 июля 2025, 10:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Вечером 10 июля в Горно-Алтайске у дома № 183 по улице Барнаульской наряд ДПС увидел автомобиль Toyota Hiace, стоящий со включенной аварийной сигнализацией. Водитель микроавтобуса пояснил, что произошло ДТП, а инициатор скрылся с места аварии.

Экипаж обнаружил зачинщика на Mitsubishi Lancer Cedia неподалеку от места происшествия, но неоднократные требования остановиться он проигнорировал и попытался скрыться. Во время преследования мужчина неоднократно нарушал ПДД, а в селе Кызыл-Озек выехал на встречную полосу, совершил касательное столкновение с Nissan Bluebird, а затем врезался в Renault Sandero.

"В результате аварии виновник происшествия скончался. 64-летний водитель и несовершеннолетний пассажир Renault с травмами различной степени тяжести были госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Погибшим оказался ранее неоднократно судимый и лишенный права управления 41-летний житель Горно-Алтайска. Полицейские проводят проверку.