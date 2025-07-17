Автобус вернули в алтайское село после вмешательства депутата Госдумы

Транспортное сообщение восстановлено между Столбово и Камнем-на-Оби

17 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Автобус. Транспортное сообщение / amic.ru

Из села Столбово Каменского района Алтайского края теперь снова ходит рейсовый автобус до города Камня-на-Оби. Это стало возможным благодаря вмешательству депутата Госдумы и лидера Алтайской социалистической партии Александра Терентьева.

О проблеме транспортного сообщения Общественной приемной депутата рассказали местные жители, после чего Терентьев направил запрос в правительство региона. Как сообщают местные власти, 8 июля запустили первый рейс. В автобусе 14 мест, но на данный момент им воспользовались лишь трое пассажиров. Транспорт отправляется из села Столбово в 08:00, доставляя пассажиров до берега реки Оби. Далее они переправляются на лодке в Камень-на-Оби. В 12:30 автобус вновь забирает пассажиров на том же месте и возвращает их в Столбово.

Администрация сельсовета отмечает, что для устойчивости маршрута необходимо обеспечить достаточную загрузку автобуса. Если власти решат что-то изменить, депутата об этом уведомят.

Как недавно сообщал amic.ru, ранее к Александру Терентьеву обратились родители молодых лыжников из Новоалтайска, обучающихся в спортивной школе "Олимп". Секцию собираются закрывать, а тренеров переводят в село Первомайское, расположенное в 45 км от города. Отсутствие необходимой инфраструктуры и транспортной доступности сделало продолжение занятий невозможным. Школа работает уже 15 лет, а ее воспитанники показывают отличные результаты. Терентьев пообещал вмешаться в ситуацию и поднять вопрос перед губернатором региона. О результатах пока не сообщается.