Автобус вернули в алтайское село после вмешательства депутата Госдумы
Транспортное сообщение восстановлено между Столбово и Камнем-на-Оби
17 июля 2025, 16:00, ИА Амител
Из села Столбово Каменского района Алтайского края теперь снова ходит рейсовый автобус до города Камня-на-Оби. Это стало возможным благодаря вмешательству депутата Госдумы и лидера Алтайской социалистической партии Александра Терентьева.
О проблеме транспортного сообщения Общественной приемной депутата рассказали местные жители, после чего Терентьев направил запрос в правительство региона. Как сообщают местные власти, 8 июля запустили первый рейс. В автобусе 14 мест, но на данный момент им воспользовались лишь трое пассажиров. Транспорт отправляется из села Столбово в 08:00, доставляя пассажиров до берега реки Оби. Далее они переправляются на лодке в Камень-на-Оби. В 12:30 автобус вновь забирает пассажиров на том же месте и возвращает их в Столбово.
Администрация сельсовета отмечает, что для устойчивости маршрута необходимо обеспечить достаточную загрузку автобуса. Если власти решат что-то изменить, депутата об этом уведомят.
Как недавно сообщал amic.ru, ранее к Александру Терентьеву обратились родители молодых лыжников из Новоалтайска, обучающихся в спортивной школе "Олимп". Секцию собираются закрывать, а тренеров переводят в село Первомайское, расположенное в 45 км от города. Отсутствие необходимой инфраструктуры и транспортной доступности сделало продолжение занятий невозможным. Школа работает уже 15 лет, а ее воспитанники показывают отличные результаты. Терентьев пообещал вмешаться в ситуацию и поднять вопрос перед губернатором региона. О результатах пока не сообщается.
Авторами законопроекта стали депутаты-единороссы Василий Пискарев, Евгений Москвичев, Александр Хинштейн, Рахим Азимов, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный, а также Александр Терентьев. ---- Вот все, что нужно знать про депутата Терентьева. Сдулся Александр или просто показал свое реальное лицо (возможно случайно, показал).
19:25:52 17-07-2025
Гость (16:10:48 17-07-2025) Авторами законопроекта стали депутаты-единороссы Василий Пис... ПРЕДАВШИЙ ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАСТ ЕЩЁ НЕ РАЗ...
16:55:56 17-07-2025
ничего не понял
"В автобусе 14 мест, но на данный момент им воспользовались лишь трое пассажиров."
теперь первозчик будет привлекать другого депутата и отменять маршрут по экономике?
17:54:37 17-07-2025
Карманная опозиция свои 30 серебрянников отрабатывает
18:01:53 17-07-2025
Депутаты они как разработчики антивирусов. Сначала запустят вирус, потом предлагают антивирус купить.
19:48:58 17-07-2025
Гость (18:01:53 17-07-2025) Депутаты они как разработчики антивирусов. Сначала запустят ...
Как сделать людям хорошо? Сделай плохо, а потом верни как было.