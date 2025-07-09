Новоалтайцы обратились за помощью к депутату Госдумы из-за закрытия лыжной секции

Александр Терентьев обещал разобраться

09 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Александр Терентьев в Новоалтайске / Фото: пресс-служба "Справедливая Россия – За правду"

Родители юных лыжников из Новоалтайска, которые занимаются в спортивной школе "Олимп", попросили о помощи депутата Госдумы, лидера алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александра Терентьева разобраться с закрытием секции. Об этой ситуации местные жители рассказали на встрече с депутатом 5 июля.

По словам людей, закрывают отделения лыжных гонок. Тренерам предложили новую работу в селе Первомайском, расположенном в 45 километрах от города. Но отсутствие удобной транспортной логистики и необходимой инфраструктуры в новом месте сделали невозможным продолжение тренировок. Школа работает в Новоалтайске уже 15 лет и воспитанники регулярно показывают высокие результаты на краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Родители категорически против закрытия секции. Александр Терентьев пообещал поднять этот вопрос перед губернатором Алтайского края.

Кроме того, на встрече обсудили тему новостроек по улице Деповской. Жители нового микрорайона столкнулись с рядом проблем, включая наличие ненужной материально-технической базы после завершения строительства, что создает шум и привлекает бездомных собак. Более того, несанкционированная территория поспособствовала росту коммунальных платежей для жильцов. Обращения в прокуратуру и городскую администрацию не привели к результатам. Терентьев пообещал разобраться в ситуации и провести необходимые запросы для разрешения проблемы.

Еще один важный повод для встречи – награждение местных волонтеров из группы "Паучки Новоалтайска". Эти женщины посвящают свое время помощи бойцам специальной военной операции, плетя маскировочные сети и создавая костюмы. В ответ на их активную работу Александр Терентьев вручил благодарственные письма и выразил признательность за вклад в поддержку фронта.

"Пока наши защитники куют Победу на фронте, наши замечательные женщины организуют для них крепкий тыл. Берут на себя больше ответственности, принимают на себя удар! Пока у наших бойцов есть такая поддержка, нам ничего не страшно!" – отметил депутат.

Также Терентьев рассказал о деятельности партии на федеральном уровне, о законопроектах, которые разрабатывают и вносят в Госдуму депутаты-социалисты. Он подчеркнул важность продолжения работы на муниципальном уровне, акцентируя внимание на социальных проектах и законодательных инициативах, ориентированных на улучшение жизни в Алтайском крае.