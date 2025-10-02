Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком у ТРЦ "Галактика" в Барнауле

Движение на данном участке дороги оказалось затруднено

02 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Авария у ТРЦ "Галактика" / Фото: "Катунь 24"

Утром 2 октября в Барнауле возле ТРЦ "Галактика" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщает "Катунь 24", авария случилась рядом с трамвайной остановкой. Судя по опубликованным кадрам, "Ниссан" врезался в боковую часть большегруза и едва не оказался под ним. В результате у легковушки поврежден передний бампер.

Из-за происшествия движение на данном участке дороги оказалось затруднено. Официальных комментариев от городской ГАИ пока нет, обстоятельства аварии уточняются.