Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком у ТРЦ "Галактика" в Барнауле

Движение на данном участке дороги оказалось затруднено

02 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Авария у ТРЦ "Галактика" / Фото: "Катунь 24"
Авария у ТРЦ "Галактика" / Фото: "Катунь 24"

Утром 2 октября в Барнауле возле ТРЦ "Галактика" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщает "Катунь 24", авария случилась рядом с трамвайной остановкой. Судя по опубликованным кадрам, "Ниссан" врезался в боковую часть большегруза и едва не оказался под ним. В результате у легковушки поврежден передний бампер.

Из-за происшествия движение на данном участке дороги оказалось затруднено. Официальных комментариев от городской ГАИ пока нет, обстоятельства аварии уточняются.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:01:28 02-10-2025

Там многие со среднего ряда, на лево катят

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:17 02-10-2025

Гость (12:01:28 02-10-2025) Там многие со среднего ряда, на лево катят... Какое лево? У грузовика колеса вправо вывернуты.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:22 02-10-2025

Гость (12:06:17 02-10-2025) Какое лево? У грузовика колеса вправо вывернуты.... На право

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:03 02-10-2025

всем комментаторам неуд по русскому языку

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:49 02-10-2025

Ну да, скорее грузовик при перестроении не увидел помеху справа

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:22 02-10-2025

"Судя по опубликованным кадрам, "Ниссан" врезался в боковую часть большегруза".
Я уверен на 90% что Ниссан просто сбоку близко подъехал, а когда крузовик поворачивал, его заднюю часть стало разворачивать по короткому радиусу по касательной и натащило на Ниссан. Частая ошибка неопытных водителей притираться к крупногабаритным авто.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:30 02-10-2025

"Нисан"цу повезло - руль "правый"...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:07 02-10-2025

какой бампер? дверь, крыло, капот, колесо, стекло!! хех

  -3 Нравится
Ответить
