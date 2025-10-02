Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком у ТРЦ "Галактика" в Барнауле
Движение на данном участке дороги оказалось затруднено
02 октября 2025, 11:45, ИА Амител
Авария у ТРЦ "Галактика" / Фото: "Катунь 24"
Утром 2 октября в Барнауле возле ТРЦ "Галактика" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.
Как сообщает "Катунь 24", авария случилась рядом с трамвайной остановкой. Судя по опубликованным кадрам, "Ниссан" врезался в боковую часть большегруза и едва не оказался под ним. В результате у легковушки поврежден передний бампер.
Из-за происшествия движение на данном участке дороги оказалось затруднено. Официальных комментариев от городской ГАИ пока нет, обстоятельства аварии уточняются.
12:01:28 02-10-2025
Там многие со среднего ряда, на лево катят
12:06:17 02-10-2025
Гость (12:01:28 02-10-2025) Там многие со среднего ряда, на лево катят... Какое лево? У грузовика колеса вправо вывернуты.
12:18:22 02-10-2025
Гость (12:06:17 02-10-2025) Какое лево? У грузовика колеса вправо вывернуты.... На право
12:38:03 02-10-2025
всем комментаторам неуд по русскому языку
12:56:49 02-10-2025
Ну да, скорее грузовик при перестроении не увидел помеху справа
13:00:22 02-10-2025
"Судя по опубликованным кадрам, "Ниссан" врезался в боковую часть большегруза".
Я уверен на 90% что Ниссан просто сбоку близко подъехал, а когда крузовик поворачивал, его заднюю часть стало разворачивать по короткому радиусу по касательной и натащило на Ниссан. Частая ошибка неопытных водителей притираться к крупногабаритным авто.
13:10:30 02-10-2025
"Нисан"цу повезло - руль "правый"...
14:00:07 02-10-2025
какой бампер? дверь, крыло, капот, колесо, стекло!! хех