В учебной программе для пятиклассников появится курс о духовно-нравственной культуре РФ

08 апреля 2026, 21:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В России с января 2027 года пятиклассники начнут изучать новый предмет "Духовно-нравственная культура России". Об этом заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, пишет РИА Новости.

По ее словам, курс введут сразу после зимних каникул и будут преподавать на постоянной основе.

«С 1 января 2027 года <…> как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета [Духовно-нравственная культура России] каждую неделю, 17 часов <…> в пятых классах», — отметила Колударова на окружном совещании Министерства просвещения в Уральском федеральном округе.

Она уточнила, что для учеников 6–7-х классов изучение предмета начнется с 1 сентября 2027 года.