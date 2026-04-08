В учебной программе для пятиклассников появится курс о духовно-нравственной культуре РФ

Курс введут сразу после зимних каникул в 2027 году

08 апреля 2026, 21:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В России с января 2027 года пятиклассники начнут изучать новый предмет "Духовно-нравственная культура России". Об этом заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, пишет РИА Новости.

По ее словам, курс введут сразу после зимних каникул и будут преподавать на постоянной основе.

«С 1 января 2027 года <…> как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета [Духовно-нравственная культура России] каждую неделю, 17 часов <…> в пятых классах», — отметила Колударова на окружном совещании Министерства просвещения в Уральском федеральном округе.

Она уточнила, что для учеников 6–7-х классов изучение предмета начнется с 1 сентября 2027 года.

Комментарии 10

Гость

21:33:26 08-04-2026

В школе должны учить, а не воспитывать, духовным воспитанием детей мы займёмся сами.

Гость

09:22:17 09-04-2026

Гость (21:33:26 08-04-2026) В школе должны учить, а не воспитывать, духовным воспитанием... Как-то плоховато родители занимаются воспитанием своих чадушек. Или они это по своему образу и подобию делают?

Гость

11:12:16 09-04-2026

Гость (09:22:17 09-04-2026) Как-то плоховато родители занимаются воспитанием своих чадуш... Плоховато для тебя, а ты кто такой чтобы судить, твои дети твоя зона ответственности, мои дети моя.

Гость

21:50:01 08-04-2026

Промывание мозгов

Гость

22:02:46 08-04-2026

"Закон Божий в свете научного коммунизьма"?
Куда мы катимся? 100 лет развития страны коту под хвост. Собрали всю историческую отрыжку и в жизнь воплощаем.

Вежливый Человек

22:37:23 08-04-2026

Детям в 5 классе фиолетовы какие то Духовно-нравственная культурные ценности - учите возрастную педагогику.

гость

11:00:38 09-04-2026

Вежливый Человек (22:37:23 08-04-2026) Детям в 5 классе фиолетовы какие то Духовно-нравственная кул... предмет просто даёт знания по основам религий, а не приобщает школьников к ним

гость

11:07:43 09-04-2026

гость (11:00:38 09-04-2026) предмет просто даёт знания по основам религий, а не приобщае... причём, предмет даёт знания по всем имеющимся в России религиям. Так сказать, универсальные знания, чтоб не обидеть, не выделить ни одну религию. Чтобы не создавать отдельные курсы, учебники по каждой религии, собрали все в один предмет, и один учебник. Это правильно. Главное, не нарушить равенство религий в России.

Гость

13:02:02 09-04-2026

гость (11:07:43 09-04-2026) причём, предмет даёт знания по всем имеющимся в России религ... про женское обрезание на территории РФ в рамках религии будут рассказывать интересно или про всякие там "убийства чести"?

гость

10:58:19 09-04-2026

Не нужно никого вводить в заблуждение. Этот курс преподаётся в школе уже много лет и называется он "ОДНКР" - основы духовно-нравственной культуры России. Убрали из названия слово "основы", и получился новый предмет? Очень надеюсь, что оценки за него не будут ставить.

