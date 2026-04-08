Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, а до окончания мировых конфликтов еще далеко, считают наблюдатели

08 апреля 2026, 14:43, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Jon Tyson / Unsplash

Противоречивые сводки поступают с фронтов ближневосточного конфликта. С одной стороны, президент США Трамп заявил о перемирии, иранский Совбез — о победе над США, а израильские СМИ сообщают о продолжении ударов по территории исламской республики. Что происходит на самом деле — в материале amic.ru.

"Война зашла в тупик"

Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня, сообщил хозяин Белого дома в своей соцсети Truth Social.

«По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром <...> я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», — написал Трамп.

Он также утверждает, что Тегеран дал согласие обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, иранская сторона направила Вашингтону предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для мирных переговоров.

«Почти все различные пункты прежних разногласий между Соединенными Штатами и Ираном уже согласованы, однако двухнедельный период позволит окончательно завершить и оформить соглашение», — говорится в сообщении американского лидера.

Стоит напомнить, что в 03:00 по московскому времени заканчивался срок ультиматума Трампа для Ирана открыть Ормузский пролив. В противном случае президент США грозился, что "погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".

«Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», — писал Трамп в сети Truth Social буквально за несколько часов до истечения ультиматума.

Обещание "уничтожить страну за одну ночь" — вовсе не начало новой войны, а попытка выйти из политического тупика, в котором оказались США, — так прокомментировал ситуацию изданию " Подмосковье сегодня " адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский (на тот момент еще не было известно о перемирии).

«Та война, которую они начали, с теми целями, которые перед собой ставили, зашла в тупик. Им надо каким-то образом свои действия координировать с реальностью, а на сегодняшний день этого не происходит», — оценил положение Аграновский.

По его словам, американская позиция чем-то напоминает шахматный цугцванг: каждый следующий шаг для Трампа хуже предыдущего. В общем, налицо обстановка, когда каждый новый ход США ухудшит их положение. В то же время Аграновский сомневается в реализации сценария крупномасштабной войны:

«Даже Трампу, при всем его стиле, должно хватить здравомыслия, чтобы не допустить резкой эскалации. Совместными усилиями они действительно могут разнести весь регион, и ни к чему, кроме как к страданиям мирного населения, это не приведет».

"НАТО разоблачила себя"

Трамп вынужден был пойти на договоренности с Ираном из-за позиции других стран НАТО, убеждена конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

«НАТО показала, кто они на самом деле. Многие были разоблачены. Те, кто пытался использовать это для посева розни или просто откровенной лжи, также раскрыли себя. Чтобы было ясно: с самого начала речь шла о спасении жизней американцев», — оставила она сообщение на своей странице в сети Х.По ее заверению, Трамп был вполне точен в своих расчетах, однако отказ членов НАТО помочь американцам стал для него крайне неприятной неожиданностью.

Условия перемирия между Ираном и США являются катастрофой, считает конгрессмен-республиканец Крис Мерфи.

«Трудно сказать, насколько это является правдой. Но если, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира, и просто поразительно, до чего мы дошли, что Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны», — заявил Мерфи в интервью CNN.

После объявления о перемирии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил о победе над Соединенными Штатами, принявшими, как он утверждает, план Тегерана.

«Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов», — говорится в заявлении, переданном иранской гостелерадиокомпанией.

Стоит напомнить, что упомянутый план включал контроль Тегерана над Ормузским проливом, выплаты компенсаций, снятие санкций, продолжение Ираном обогащения урана, а также вывод войск с Ближнего Востока.

Впрочем, когда телекомпания CNN сообщила о заявлении иранского совбеза, Дональд Трамп подверг его жесткой критике.

«Предполагаемое заявление, опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN», — написал он в своей соцсети.

Трамп заявил, что информация связана с фейковым новостным сайтом из Нигерии, и распорядился провести расследование.

В то же время появились некоторые подробности реализации плана из десяти пунктов. В частности, ущерб Ирану будет компенсирован из специального фонда, утверждает иранское агентство Fars.

«Содержание плана, устанавливающего окончательные рамки прекращения огня, включает несколько пунктов, среди которых компенсация ущерба Ирану с созданием национального инвестиционного фонда», — говорится в сообщении.

"Перемирие Ливана не касается"

Однако в ходе предстоящих переговоров администрация США будет настаивать на прекращении обогащения урана иранской стороной и прекращении ракетной программы, уверяет израильский " 12-й канал " , ссылаясь на высокопоставленный источник в политических кругах.

Однако достигнутые соглашения не удержали израильскую армию от обстрелов иранской территории, утверждают СМИ.

«Несмотря на объявление о прекращении огня, ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану», — пишет издание Times of Israel.

Кроме того, нет свидетельств, что ЦАХАЛ остановили атаки против ливанского движения "Хезболла", отмечает издание.

В то же время соглашение о прекращении огня между Ираном и США не затрагивает Ливан, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В канцелярии заявили, что Израиль поддерживает действия США при условии, что Тегеран немедленно откроет Ормузский пролив и прекратит нападения на Соединенные Штаты, Израиль и страны региона. <…> Израиль также заявил, что поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной или "террористической" угрозы для США, Израиля и арабских соседей», — сообщает британская газета The Guardian .

Тегеран принял предложение о двухнедельном прекращении огня со стороны Пакистана, посредника в негласных переговорах о мире, после отчаянных дипломатических усилий Исламабада и вмешательства в последний момент со стороны Китая — ключевого союзника, утверждает со ссылкой на неназванные источники американская газета The New York Times :

«Пекин призвал Иран проявить гибкость и разрядить напряженность, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономического ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре».

"Есть признаки мировой войны"

В ближневосточном конфликте мир увидел еще один эпизод заката американской гегемонии, уверен российский политолог Александр Носович.

«Гегемон может быть страшным, но он не может быть нелепым и смешным. Психовать в соцсетях и грозить долбануть ядеркой за ущерб нефтебизнесу и рост цен на бензин — это, прежде всего, нелепость. И останется нелепостью, даже если Трамп вдруг и впрямь долбанет», — написал он в своем телеграм-канале .

Носович также замечает, что "в России риторику ядерного пепла даже из СМИ убрали, а Путин разбрасываться всуе ядерной темой никогда себе не позволял":

«Здесь же идет речь о ядерном ударе в ответ на санкции. США за полвека без малого ввели против Ирана тысячи санкций — тот стоит как влитой. Иран в ответ на военное вторжение ввел всего одну — а какой эффект».

Впрочем, некоторые мировые СМИ считают, что период стабилизации в мире наступит еще не скоро. Нынешние военные конфликты, даже на фоне отсутствия прямого столкновения ведущих держав, имеют признаки мировой войны на разных уровнях, оказывающие негативное влияние на весь мир, считает сербская газета " Политика " в материале под заголовком "Мировая война уже началась?".

«По сути, мы наблюдаем очередное перераспределение сил в изменившихся условиях многополярности. Ведущие державы являются тут гарантами мировой безопасности, и от них зависит ответ на вопрос, заданный в заглавии статьи. История подтверждает, что нет других формул, способных гарантировать безопасность, кроме равновесия сил на реальной основе», — заключает издание.