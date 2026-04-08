В Москве обнаружили тело преподавателя рядом с жилым домом
Погибшая работала в одной из столичных академий
08 апреля 2026, 19:32, ИА Амител
В Москве при обстоятельствах, которые сейчас выясняют правоохранительные органы, погибла 35-летняя женщина — ее тело обнаружили утром у многоэтажного дома, где она проживала.
По информации источников, незадолго до случившегося женщина находилась в своей квартире. Отмечается, что ее супруг ушел на работу примерно за час до произошедшего, при этом входная дверь, как утверждается, была заперта изнутри.
Известно, что погибшая работала преподавателем в одной из столичных академий. Также сообщается, что в последнее время она интересовалась психодуховными практиками и искала специалистов для проведения обрядов, направленных на "очищение".
При осмотре тела были зафиксированы множественные ножевые ранения в области живота и бедер. Вместе с тем, по предварительным данным, причиной смерти стал удар, полученный при падении с высоты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае 17-летний школьник пытался зарезать учительницу. Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки.
20:21:44 08-04-2026
Я понимаю, что некоторые не любят новые феминитивы, но что не так со словом "преподавательница"?
21:39:54 08-04-2026
Гость (20:21:44 08-04-2026) Я понимаю, что некоторые не любят новые феминитивы, но что н... У меня в трудовой написано "Преподаватель иностранного языка". Не могу представить, чтобы там было написано "Преподавательница иностранного языка" ))
Учительница, руководительница - это просторечья, допустимые в устном нефомальном общении
09:53:30 09-04-2026
Представляю в прессе: "репетиторша, директорша (вместо директрисса), инженерка, мастерица или мастерша?, бригадирша и др."
18:32:53 25-04-2026
Феминитивы (09:53:30 09-04-2026) Представляю в прессе: "репетиторша, директорша (вместо дирек... Директриса-это то же разговорное, есть слово Директор и оно М.Р. то есть, написав: Директор Иванова Инеса Ивановна реШИЛ, ошибки не будет, главное слово директор, а кто является директором это второстепенно.