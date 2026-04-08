В Москве обнаружили тело преподавателя рядом с жилым домом

Погибшая работала в одной из столичных академий

08 апреля 2026, 19:32, ИА Амител

Погибшая учительница / Фото: Baza
В Москве при обстоятельствах, которые сейчас выясняют правоохранительные органы, погибла 35-летняя женщина — ее тело обнаружили утром у многоэтажного дома, где она проживала.

По информации источников, незадолго до случившегося женщина находилась в своей квартире. Отмечается, что ее супруг ушел на работу примерно за час до произошедшего, при этом входная дверь, как утверждается, была заперта изнутри.

Известно, что погибшая работала преподавателем в одной из столичных академий. Также сообщается, что в последнее время она интересовалась психодуховными практиками и искала специалистов для проведения обрядов, направленных на "очищение".

При осмотре тела были зафиксированы множественные ножевые ранения в области живота и бедер. Вместе с тем, по предварительным данным, причиной смерти стал удар, полученный при падении с высоты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 17-летний школьник пытался зарезать учительницу. Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки.

Учительница, которую пытался зарезать школьник в Добрянке, скончалась в больнице

Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы спасти не удалось
Комментарии 4

Гость

20:21:44 08-04-2026

Я понимаю, что некоторые не любят новые феминитивы, но что не так со словом "преподавательница"?

Olga

21:39:54 08-04-2026

У меня в трудовой написано "Преподаватель иностранного языка". Не могу представить, чтобы там было написано "Преподавательница иностранного языка" ))
Учительница, руководительница - это просторечья, допустимые в устном нефомальном общении

Феминитивы

09:53:30 09-04-2026

Представляю в прессе: "репетиторша, директорша (вместо директрисса), инженерка, мастерица или мастерша?, бригадирша и др."

гость

18:32:53 25-04-2026

Директриса-это то же разговорное, есть слово Директор и оно М.Р. то есть, написав: Директор Иванова Инеса Ивановна реШИЛ, ошибки не будет, главное слово директор, а кто является директором это второстепенно.

