В Москве обнаружили тело преподавателя рядом с жилым домом

Погибшая работала в одной из столичных академий

08 апреля 2026, 19:32, ИА Амител

В Москве при обстоятельствах, которые сейчас выясняют правоохранительные органы, погибла 35-летняя женщина — ее тело обнаружили утром у многоэтажного дома, где она проживала.

По информации источников, незадолго до случившегося женщина находилась в своей квартире. Отмечается, что ее супруг ушел на работу примерно за час до произошедшего, при этом входная дверь, как утверждается, была заперта изнутри.

Известно, что погибшая работала преподавателем в одной из столичных академий. Также сообщается, что в последнее время она интересовалась психодуховными практиками и искала специалистов для проведения обрядов, направленных на "очищение".

При осмотре тела были зафиксированы множественные ножевые ранения в области живота и бедер. Вместе с тем, по предварительным данным, причиной смерти стал удар, полученный при падении с высоты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 17-летний школьник пытался зарезать учительницу. Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки.