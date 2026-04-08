Люди массово распродают дома в районе Манской "петли смерти" после пропажи Усольцевых

За несколько лет здесь бесследно пропали семь человек

08 апреля 2026, 15:34, ИА Амител

Люди распродают дома в районе Манской петли / Фото: Shot

После таинственной пропажи семьи Усольцевых жители района Манской петли в Красноярском крае массово распродают свои дома. За последние полгода количество объявлений о продаже участков выросло в два раза, сообщает Shot.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина вместе с собакой ушли гулять 28 сентября 2025 года и не вернулись. До сих пор неизвестно, что с ними произошло. Однако выяснилось, что это лишь один эпизод в череде загадочных исчезновений.

За последние несколько лет в этой "аномальной зоне" бесследно исчезли семь человек: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и другие. Все они числятся пропавшими без вести. Еще минимум четверо погибли в тайге.

Сейчас в районе смертоносной петли продается около 50 домов. Владельцы хотят как можно скорее уехать и сбивают цены до минимума. Например, дом площадью 72 квадратных метра можно купить всего за 300 тысяч рублей.

Местные жители верят, что река Мана — мистическая и "живая". По легендам, в скалах и туманах обитает ее хозяин — "дед", который может увести человека с тропы.

На реке есть Камни-стражи — по поверьям, это окаменевшие люди, пропавшие в этой зоне. Говорят, что ночью у скал слышны странные звуки, из-за которых компасы и техника начинают "глючить". Все это только подогревает страх местных жителей и желание покинуть опасную территорию.