Люди массово распродают дома в районе Манской "петли смерти" после пропажи Усольцевых
За несколько лет здесь бесследно пропали семь человек
08 апреля 2026, 15:34, ИА Амител
После таинственной пропажи семьи Усольцевых жители района Манской петли в Красноярском крае массово распродают свои дома. За последние полгода количество объявлений о продаже участков выросло в два раза, сообщает Shot.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина вместе с собакой ушли гулять 28 сентября 2025 года и не вернулись. До сих пор неизвестно, что с ними произошло. Однако выяснилось, что это лишь один эпизод в череде загадочных исчезновений.
За последние несколько лет в этой "аномальной зоне" бесследно исчезли семь человек: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин и другие. Все они числятся пропавшими без вести. Еще минимум четверо погибли в тайге.
Сейчас в районе смертоносной петли продается около 50 домов. Владельцы хотят как можно скорее уехать и сбивают цены до минимума. Например, дом площадью 72 квадратных метра можно купить всего за 300 тысяч рублей.
Местные жители верят, что река Мана — мистическая и "живая". По легендам, в скалах и туманах обитает ее хозяин — "дед", который может увести человека с тропы.
На реке есть Камни-стражи — по поверьям, это окаменевшие люди, пропавшие в этой зоне. Говорят, что ночью у скал слышны странные звуки, из-за которых компасы и техника начинают "глючить". Все это только подогревает страх местных жителей и желание покинуть опасную территорию.
16:00:36 08-04-2026
фото тоже замедлили? )))
16:25:33 08-04-2026
столько лет все было нормально, люди жили-обустраивались- строили жилье, а теперь вдруг зааномалило...
может кому-то понадобилось это место и чтобы без людей?
19:34:52 08-04-2026
И кто купит, если там жить страшно? Так что враньё. Сейчас все бегут в города.
21:08:44 08-04-2026
Там живут самые вкусные люди.
10:42:04 09-04-2026
а так и будет. слабые распродадут и свалят. сильные купят и прищучат этого деда
надо просто начать скалы динамитом подрывать если он не угомонится и реку завалом перегородить
хочет войны - будет ему война