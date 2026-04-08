Житель Сибири выиграл более семи миллионов, купив лотерейный билет за 20 рублей
Выигрыш позволит семье победителя решить ряд финансовых задач
08 апреля 2026, 14:51, ИА Амител
Житель Новосибирской области стал обладателем суперприза в лотерее "Великолепная 8", выиграв 7 миллионов рублей при стоимости билета всего 20 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи" — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
Эдуард, житель Новосибирской области, выиграл в лотерее "Великолепная 8" 7 030 621 рубль. Он признался, что ранее ему не везло, и его выигрыши редко превышали 500 рублей. Однако в этот раз фортуна повернулась к нему лицом, и случайный билет принес крупную сумму.
«Накануне розыгрыша меня посетило предчувствие чего-то хорошего, а также я вспомнил вещий сон, в котором уже видел себя победителем. Сначала я приобрел пять билетов, а затем решил купить еще один, который и оказался выигрышным», — рассказал мужчина.
Победитель планирует потратить свой выигрыш на помощь детям с ипотекой и на совместное путешествие с женой. Он также пожелал другим участникам лотерей чаще выигрывать, так как сам всегда радуется за других.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском продавец вскрыла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла.
15:05:01 08-04-2026
и тут все как ломанулись за билетами
15:12:07 08-04-2026
Гость (15:05:01 08-04-2026) и тут все как ломанулись за билетами...
Но люди ведь ломятся...
15:05:02 08-04-2026
Выигрыш ему поможет.Сейчас в городе павильонов Спортлото больше чем раньше киосков Союзпечатей.То же произошло с парикмахерскими и киосками ритуальных услуг.Как в 30-ых годах прошлого века при НЭП.Подстричься и помереть.
15:32:54 08-04-2026
Гость (15:05:02 08-04-2026) Выигрыш ему поможет.Сейчас в городе павильонов Спортлото бо... Вы еще с разливайками пивнушными сравните
15:08:32 08-04-2026
а если бы два билета купил?
15:33:51 08-04-2026
Видно совсем плохо дела у владельца Спортлото, лица кавказской национальности, раз он через день рекламу дает о заоблачных, по факту не существующих, выигрышах.