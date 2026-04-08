Житель Сибири выиграл более семи миллионов, купив лотерейный билет за 20 рублей

Выигрыш позволит семье победителя решить ряд финансовых задач

08 апреля 2026, 14:51, ИА Амител

Житель Новосибирской области стал обладателем суперприза в лотерее "Великолепная 8", выиграв 7 миллионов рублей при стоимости билета всего 20 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи" — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Эдуард, житель Новосибирской области, выиграл в лотерее "Великолепная 8" 7 030 621 рубль. Он признался, что ранее ему не везло, и его выигрыши редко превышали 500 рублей. Однако в этот раз фортуна повернулась к нему лицом, и случайный билет принес крупную сумму.

«Накануне розыгрыша меня посетило предчувствие чего-то хорошего, а также я вспомнил вещий сон, в котором уже видел себя победителем. Сначала я приобрел пять билетов, а затем решил купить еще один, который и оказался выигрышным», — рассказал мужчина.

Победитель планирует потратить свой выигрыш на помощь детям с ипотекой и на совместное путешествие с женой. Он также пожелал другим участникам лотерей чаще выигрывать, так как сам всегда радуется за других.

