Рост цен на алюминий и другие материалы неизбежно увеличит затраты на производство транспортных средств и приведет к повышению их стоимости

08 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Авто / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На Ближнем Востоке обострилась ситуация, это может привести к повышению цен на китайские автомобили в России, сообщил основатель Иркутского завода гусеничной техники Александр Горин в интервью "Газете.ru". Он отметил, что европейское и японское автопроизводство ушло с российского рынка в 2022–2023 годах, и его место заняли китайские бренды.

«Сейчас у нас в автосалонах представлен только китайский автопром. Новая нестабильность на Ближнем Востоке может стать серьезной угрозой: алюминий уже подорожал на 6%, и это только начало. Китайские компании, как и другие игроки на рынке, зависят от глобальных поставок металлов. Рост стоимости алюминия и других материалов неизбежно увеличит себестоимость машин и приведет к росту цен», — отметил Горин.

В сфере промышленного машиностроения ситуация, по его мнению, еще сложнее. Предприятия вынуждены адаптироваться к нехватке комплектующих и создавать собственные производственные цепочки.

«Новые геополитические вызовы в логистике нефти и сырья открывают новые перспективы для отрасли. Это связано с развитием Северного морского пути, освоением северных территорий, разведкой и разработкой месторождений, а также строительством объектов в отдаленных районах, где востребована вездеходная техника», — указал Горин.

Эксперт считает, что компании, которые уже отказались от импортных компонентов и локализовали производство, будут более устойчивы. Тем, кто продолжает зависеть от зарубежных поставок, придется сложнее, заключил Горин.