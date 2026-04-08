В России могут подорожать китайские авто из-за событий на Ближнем Востоке
Рост цен на алюминий и другие материалы неизбежно увеличит затраты на производство транспортных средств и приведет к повышению их стоимости
08 апреля 2026, 17:15, ИА Амител
На Ближнем Востоке обострилась ситуация, это может привести к повышению цен на китайские автомобили в России, сообщил основатель Иркутского завода гусеничной техники Александр Горин в интервью "Газете.ru". Он отметил, что европейское и японское автопроизводство ушло с российского рынка в 2022–2023 годах, и его место заняли китайские бренды.
«Сейчас у нас в автосалонах представлен только китайский автопром. Новая нестабильность на Ближнем Востоке может стать серьезной угрозой: алюминий уже подорожал на 6%, и это только начало. Китайские компании, как и другие игроки на рынке, зависят от глобальных поставок металлов. Рост стоимости алюминия и других материалов неизбежно увеличит себестоимость машин и приведет к росту цен», — отметил Горин.
В сфере промышленного машиностроения ситуация, по его мнению, еще сложнее. Предприятия вынуждены адаптироваться к нехватке комплектующих и создавать собственные производственные цепочки.
«Новые геополитические вызовы в логистике нефти и сырья открывают новые перспективы для отрасли. Это связано с развитием Северного морского пути, освоением северных территорий, разведкой и разработкой месторождений, а также строительством объектов в отдаленных районах, где востребована вездеходная техника», — указал Горин.
Эксперт считает, что компании, которые уже отказались от импортных компонентов и локализовали производство, будут более устойчивы. Тем, кто продолжает зависеть от зарубежных поставок, придется сложнее, заключил Горин.
17:40:26 08-04-2026
Здесь ведь в чём вопрос, китайские автомобили может подорожают, может и нет, а вот автоваз точно подорожает. Чем меньше спрос, тем выше цены, логично заключили топ-менеджеры автогиганта.
22:40:08 08-04-2026
А какая структура цены?
07:44:52 09-04-2026
Так уже закончилось
07:52:47 09-04-2026
Точно из за ситуации? Или тихонько утильсбор поднимут?