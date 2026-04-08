НОВОСТИТранспорт

В России могут подорожать китайские авто из-за событий на Ближнем Востоке

Рост цен на алюминий и другие материалы неизбежно увеличит затраты на производство транспортных средств и приведет к повышению их стоимости

08 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Авто / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Авто / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На Ближнем Востоке обострилась ситуация, это может привести к повышению цен на китайские автомобили в России, сообщил основатель Иркутского завода гусеничной техники Александр Горин в интервью "Газете.ru". Он отметил, что европейское и японское автопроизводство ушло с российского рынка в 2022–2023 годах, и его место заняли китайские бренды.

«Сейчас у нас в автосалонах представлен только китайский автопром. Новая нестабильность на Ближнем Востоке может стать серьезной угрозой: алюминий уже подорожал на 6%, и это только начало. Китайские компании, как и другие игроки на рынке, зависят от глобальных поставок металлов. Рост стоимости алюминия и других материалов неизбежно увеличит себестоимость машин и приведет к росту цен», — отметил Горин.

В сфере промышленного машиностроения ситуация, по его мнению, еще сложнее. Предприятия вынуждены адаптироваться к нехватке комплектующих и создавать собственные производственные цепочки.

«Новые геополитические вызовы в логистике нефти и сырья открывают новые перспективы для отрасли. Это связано с развитием Северного морского пути, освоением северных территорий, разведкой и разработкой месторождений, а также строительством объектов в отдаленных районах, где востребована вездеходная техника», — указал Горин.

Эксперт считает, что компании, которые уже отказались от импортных компонентов и локализовали производство, будут более устойчивы. Тем, кто продолжает зависеть от зарубежных поставок, придется сложнее, заключил Горин.

Мужчина заправляет машину, АЗС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России цена на дизельное топливо может сильно вырасти из-за "поздней весны и Ирана"

Напряженность на Ближнем Востоке влияет на мировые цены и делает экспорт выгоднее — это тоже давит на внутренний рынок
НОВОСТИЭкономика

Экономика Транспорт цены Авто Иран

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:40:26 08-04-2026

Здесь ведь в чём вопрос, китайские автомобили может подорожают, может и нет, а вот автоваз точно подорожает. Чем меньше спрос, тем выше цены, логично заключили топ-менеджеры автогиганта.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

22:40:08 08-04-2026

А какая структура цены?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:44:52 09-04-2026

Так уже закончилось

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:47 09-04-2026

Точно из за ситуации? Или тихонько утильсбор поднимут?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров