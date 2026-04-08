В Алтайском крае УФАС заинтересовалось рекламой скупки медалей и орденов
Награды относятся к государственным и их оборот на территории России запрещен
08 апреля 2026, 19:07, ИА Амител
В Алтайском крае антимонопольная служба возбудила дело из-за рекламы с предложением скупки государственных наград СССР. Проверка началась после обращения местного жителя, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, на одном из сайтов было размещено объявление о покупке ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны и медали "За отвагу". Эти награды относятся к государственным и их оборот на территории России запрещен.
В УФАС подчеркнули, что действующее законодательство запрещает не только продажу и скупку таких наград, но и их рекламирование. Закон "О рекламе" не допускает распространение информации о товарах, реализация которых запрещена, а выявленное объявление содержит признаки именно такого нарушения.
«После проверки специалисты ведомства установили основания для возбуждения дела. В ходе разбирательства планируется выяснить все обстоятельства размещения рекламы, включая источник публикации и причастных к ней лиц», — отметили в ведомстве.
В случае подтверждения нарушения виновным может грозить ответственность по статье 14.3 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о рекламе.
19:19:50 08-04-2026
А если бы житель бы не обратился, продолжали бы не замечать правонарушение.
19:32:58 08-04-2026
Гость (19:19:50 08-04-2026) А если бы житель бы не обратился, продолжали бы не замечать ... На всех сайтах полно муляжей. Вплоть до звезд героя.
21:23:20 08-04-2026
Гость (19:32:58 08-04-2026) На всех сайтах полно муляжей. Вплоть до звезд героя. ... Это написано "муляжи"... Продают зачастую настоящие награды...такое требование сайтов
08:03:59 09-04-2026
Юс (21:23:20 08-04-2026) Это написано "муляжи"... Продают зачастую настоящие награды.... Цена сразу будет отличаться в разы. У настоящих часто применяются золото/серебро, мало того что они настоящий.
13:19:44 09-04-2026
Гость (08:03:59 09-04-2026) Цена сразу будет отличаться в разы. У настоящих часто приме... Поэтому и пишут, что муляжи, т.к. продажа не муляжей запрещена
13:54:17 09-04-2026
Юс (13:19:44 09-04-2026) Поэтому и пишут, что муляжи, т.к. продажа не муляжей запреще... Это из цены сразу видно.