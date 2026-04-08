В Алтайском крае УФАС заинтересовалось рекламой скупки медалей и орденов

Награды относятся к государственным и их оборот на территории России запрещен

08 апреля 2026, 19:07, ИА Амител

В Алтайском крае антимонопольная служба возбудила дело из-за рекламы с предложением скупки государственных наград СССР. Проверка началась после обращения местного жителя, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, на одном из сайтов было размещено объявление о покупке ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны и медали "За отвагу". Эти награды относятся к государственным и их оборот на территории России запрещен.

В УФАС подчеркнули, что действующее законодательство запрещает не только продажу и скупку таких наград, но и их рекламирование. Закон "О рекламе" не допускает распространение информации о товарах, реализация которых запрещена, а выявленное объявление содержит признаки именно такого нарушения.

«После проверки специалисты ведомства установили основания для возбуждения дела. В ходе разбирательства планируется выяснить все обстоятельства размещения рекламы, включая источник публикации и причастных к ней лиц», — отметили в ведомстве.

В случае подтверждения нарушения виновным может грозить ответственность по статье 14.3 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о рекламе.