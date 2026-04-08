Христианская традиция призывает к умеренности

08 апреля 2026, 17:45, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Дорогие куличи не отражают истинный дух Пасхи, заявил в беседе с RT зампред синодального отдела Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что праздник нельзя сводить к кулинарному конкурсу между кондитерами.

По мнению Кипшидзе, те, кто воспринимает Пасху лишь как повод для наслаждения дорогими куличами, упускают главное — радость от победы над смертью и известие о том, что Христос открыл двери рая для человечества. Он привел аналогию с ситуацией, когда человек посещает театр исключительно ради антракта, чтобы перекусить бутербродами.

Кипшидзе также указал на то, что церковь всегда поддерживала идею умеренности. Роскошные куличи, недосягаемые для большинства людей, противоречат сути праздника.

«Христос воскрес для всех без исключения, независимо от их социального положения и материального достатка. Верующий человек, даже если у него есть средства на покупку дорогого кулича, скорее всего, предпочтет пожертвовать деньги на помощь православным воинам в зоне спецоперации, чем потратить их на угощение», — заключил он.

Ранее священник объяснил, как следует провести Страстную неделю.