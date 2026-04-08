В РПЦ заявили, что дорогие куличи искажают смысл Пасхи
Христианская традиция призывает к умеренности
08 апреля 2026, 17:45, ИА Амител
Дорогие куличи не отражают истинный дух Пасхи, заявил в беседе с RT зампред синодального отдела Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что праздник нельзя сводить к кулинарному конкурсу между кондитерами.
По мнению Кипшидзе, те, кто воспринимает Пасху лишь как повод для наслаждения дорогими куличами, упускают главное — радость от победы над смертью и известие о том, что Христос открыл двери рая для человечества. Он привел аналогию с ситуацией, когда человек посещает театр исключительно ради антракта, чтобы перекусить бутербродами.
Кипшидзе также указал на то, что церковь всегда поддерживала идею умеренности. Роскошные куличи, недосягаемые для большинства людей, противоречат сути праздника.
«Христос воскрес для всех без исключения, независимо от их социального положения и материального достатка. Верующий человек, даже если у него есть средства на покупку дорогого кулича, скорее всего, предпочтет пожертвовать деньги на помощь православным воинам в зоне спецоперации, чем потратить их на угощение», — заключил он.
17:49:34 08-04-2026
Укажите божескую цену за килограмм?
17:52:15 08-04-2026
В пасхе вообще нет никакого смысла.
18:07:27 08-04-2026
Главное не есть просроченные крашенные либо не крашенные яйца.Ибо можете предстать перед Богом раньше времени.
20:24:46 08-04-2026
А им не приходило в голову такая мысль, что если есть люди готовые платить 100 например тысяч за кулич, то найдутся другие люди, готовые продать им кулич за эту сумму, то есть, проблема в наличии таких людей должна быть обозрима глазами РПЦ
20:33:19 08-04-2026
А когда патриарх надевает на богослужения золотую митру (корону), украшенную жемчугом и драгоцеными камнями, оббитую изнутри бархатом, а нам объясняют, что она символизирует ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ (цитата из телеэфира рождественский службы), то это не искажает символ мученичества и страданий господа нашего?
21:28:13 08-04-2026
Гость (20:33:19 08-04-2026) А когда патриарх надевает на богослужения золотую митру (кор... а еще им нужно ездить на дорогих тачках и носить часы стоимостью как 3 квартиры
22:32:09 08-04-2026
Гость (20:33:19 08-04-2026) А когда патриарх надевает на богослужения золотую митру (кор... а, Гелик, видимо, у них изображает ослика, на котором Иисус въехал в Иерусалим?
07:10:06 09-04-2026
А чт еще искажает? Дорогой автомобиль, дорогой костюм? Так вы с себя начните - бронированный мерс ( теперь уж наверное Аурус) патриарху зачем? Там о Боге удобнее думается?
08:48:21 09-04-2026
Гость (07:10:06 09-04-2026) А чт еще искажает? Дорогой автомобиль, дорогой костюм? Так в... На бога надейся. но ходи оглядываясь..
14:19:44 09-04-2026
Гость (08:48:21 09-04-2026) На бога надейся. но ходи оглядываясь.. ...
Если шеф вызывает, то надо идти
07:13:00 09-04-2026
Про театр хорошее сравнение. Раньше, в период ухаживания за девушками именно бутерброды и коньяк были для меня радостью от посещения театра, как для нищего духом человека.