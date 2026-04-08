Глава РСПП: рост экономики РФ может упасть до нуля
Правительство и Центральный банк осознают эти риски и предпримут необходимые меры для стабилизации ситуации
08 апреля 2026, 15:45, ИА Амител
Существует угроза снижения экономического роста России до нуля и ускоренного падения инвестиций в основной капитал, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС. По его мнению, правительство и Центральный банк предпримут меры для предотвращения негативного развития событий.
«Если текущие тенденции сохранятся, экономический рост может упасть до нуля, а инвестиции в основной капитал — снизиться более чем на 1,5%, что превышает прогнозные 0,5%», — подчеркнул Шохин.
Он выразил уверенность, что власти осознают эти риски и примут необходимые действия для стабилизации ситуации.
Бизнес-сообщество готово внести свой вклад в разработку мер по стимулированию экономического роста.
«Для решения поставленных задач, включая реализацию национальных проектов, необходим минимальный рост ВВП в 2%. Также важно сохранить текущий уровень инвестиций в основной капитал, который, несмотря на отсутствие положительной динамики, остается значительным — несколько десятков триллионов рублей. Однако поскольку эти инвестиции уходят в минус многие чувствительные сектора, такие как цифровые технологии и роботизация, рискуют не только замедлиться, но и полностью остановиться», — заключил глава РСПП.
15:59:57 08-04-2026
у них денег попросили.
сильно не хочется давать
17:48:39 08-04-2026
Давно уже всё на нуле, до Москвы доходит долго
21:55:32 08-04-2026
А у нас был рост экономики?
09:24:16 09-04-2026
Гость (21:55:32 08-04-2026) А у нас был рост экономики? ... Президент Владимир Путин заявил, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Это произошло несмотря на все препятствия, которые чинят РФ западные страны.
13:39:37 09-04-2026
Гость (09:24:16 09-04-2026) Президент Владимир Путин заявил, что экономика России по пар... Откуда минусы? Откуда недоверие правительству своей страны? Самый главный сказал!!! Ну ничего народ не мыслит в политике.
23:12:01 08-04-2026
Нужна еще налоговая реформа! Ежегодной она должна стать! И пенсионная раз в 4 года на 5 лет должна поднимать сроки выхода на пенсию)) Все же реформы на благо...
05:55:36 09-04-2026
НЕ понятно для чего эта РСПП существует.
09:05:42 09-04-2026
Отрицательный рост тоже рост , просто господин Шохин ещё не в курсе.
09:10:11 09-04-2026
Врут они все. Гарант сказал, что такого подъема экономики в нашей стране еще не было.
13:41:55 09-04-2026
Гость (09:10:11 09-04-2026) Врут они все. Гарант сказал, что такого подъема экономики в ... Страна переживает тяжелейшие дни, и вместо того, что- бы, поддержать политику управления, некоторые позволяют себе смешную критику в виде плюсов и минусов.
09:30:04 09-04-2026
Только не упасть, а вырасти до нуля.
11:50:11 09-04-2026
Я хотел сказать: Глава РСПП: рост экономики РФ может упасть до нуля или ниже.