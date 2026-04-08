Правительство и Центральный банк осознают эти риски и предпримут необходимые меры для стабилизации ситуации

08 апреля 2026, 15:45, ИА Амител

Существует угроза снижения экономического роста России до нуля и ускоренного падения инвестиций в основной капитал, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС. По его мнению, правительство и Центральный банк предпримут меры для предотвращения негативного развития событий.

«Если текущие тенденции сохранятся, экономический рост может упасть до нуля, а инвестиции в основной капитал — снизиться более чем на 1,5%, что превышает прогнозные 0,5%», — подчеркнул Шохин.

Он выразил уверенность, что власти осознают эти риски и примут необходимые действия для стабилизации ситуации.

Бизнес-сообщество готово внести свой вклад в разработку мер по стимулированию экономического роста.