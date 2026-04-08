Глава РСПП: рост экономики РФ может упасть до нуля

Правительство и Центральный банк осознают эти риски и предпримут необходимые меры для стабилизации ситуации

08 апреля 2026, 15:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Существует угроза снижения экономического роста России до нуля и ускоренного падения инвестиций в основной капитал, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС. По его мнению, правительство и Центральный банк предпримут меры для предотвращения негативного развития событий.

«Если текущие тенденции сохранятся, экономический рост может упасть до нуля, а инвестиции в основной капитал — снизиться более чем на 1,5%, что превышает прогнозные 0,5%», — подчеркнул Шохин.

Он выразил уверенность, что власти осознают эти риски и примут необходимые действия для стабилизации ситуации.

Бизнес-сообщество готово внести свой вклад в разработку мер по стимулированию экономического роста.

«Для решения поставленных задач, включая реализацию национальных проектов, необходим минимальный рост ВВП в 2%. Также важно сохранить текущий уровень инвестиций в основной капитал, который, несмотря на отсутствие положительной динамики, остается значительным — несколько десятков триллионов рублей. Однако поскольку эти инвестиции уходят в минус многие чувствительные сектора, такие как цифровые технологии и роботизация, рискуют не только замедлиться, но и полностью остановиться», — заключил глава РСПП.

Комментарии 12

Гость

15:59:57 08-04-2026

у них денег попросили.
сильно не хочется давать

Гость

17:48:39 08-04-2026

Давно уже всё на нуле, до Москвы доходит долго

Гость

21:55:32 08-04-2026

А у нас был рост экономики?

Гость

09:24:16 09-04-2026

Гость (21:55:32 08-04-2026) А у нас был рост экономики? ... Президент Владимир Путин заявил, что экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Это произошло несмотря на все препятствия, которые чинят РФ западные страны.

Гость

13:39:37 09-04-2026

Гость (09:24:16 09-04-2026) Президент Владимир Путин заявил, что экономика России по пар... Откуда минусы? Откуда недоверие правительству своей страны? Самый главный сказал!!! Ну ничего народ не мыслит в политике.

Гость

23:12:01 08-04-2026

Нужна еще налоговая реформа! Ежегодной она должна стать! И пенсионная раз в 4 года на 5 лет должна поднимать сроки выхода на пенсию)) Все же реформы на благо...

Горожанин.

05:55:36 09-04-2026

НЕ понятно для чего эта РСПП существует.

Гость

09:05:42 09-04-2026

Отрицательный рост тоже рост , просто господин Шохин ещё не в курсе.

Гость

09:10:11 09-04-2026

Врут они все. Гарант сказал, что такого подъема экономики в нашей стране еще не было.

Гость

13:41:55 09-04-2026

Гость (09:10:11 09-04-2026) Врут они все. Гарант сказал, что такого подъема экономики в ... Страна переживает тяжелейшие дни, и вместо того, что- бы, поддержать политику управления, некоторые позволяют себе смешную критику в виде плюсов и минусов.

Гость

09:30:04 09-04-2026

Только не упасть, а вырасти до нуля.

Глава РСПП

11:50:11 09-04-2026

Я хотел сказать: Глава РСПП: рост экономики РФ может упасть до нуля или ниже.

