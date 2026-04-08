Жителей Сибири приглашают принять участие в ежегодном Зеленом Марафоне от Сбера

Участников ждут несколько дистанций, а также большой музыкальный семейный праздник

08 апреля 2026, 18:00, ИА Амител

Зеленый Марафон в Барнауле / Фото: пресс-служба Сбера

30 мая 2026 года пройдет ежегодный спортивный и благотворительный праздник СберПрайм Зеленый Марафон. По ожиданиям организаторов, на старт выйдут более 140 тысяч человек. Соревнования охватят 60 городов страны — от Владивостока до Калининграда, в том числе Барнаул. Зарегистрироваться на участие можно с 8 апреля. Забег пройдет при поддержке подписки СберПрайм.

Дистанции и формат

Участникам предложат несколько дистанций: детские и инклюзивные забеги на 500 метров, а также трассы на 4,2 км, 10 км и 21,1 км. Причем у каждой появится свой партнер. Забег на 4,2 км пройдет при поддержке сервиса Hi-Fi ("Хай-Фай")-стриминга "Звук" и станет самым музыкальным. Дистанцию 10 км поддержит сервис экспресс-доставки "Самокат", а полумарафон на 21,1 км — ИИ-помощник "ГигаЧат". Детские старты пройдут с участием СберKids ("Кидс"), а направление скандинавской ходьбы поддержит СберМобайл.

После забегов участников и зрителей ждет семейно-музыкальный фестиваль с выступлениями популярных артистов.

Благотворительность

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" (платным участие будет только в Москве). На эти средства некоммерческие организации запустят программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. С детьми будут работать педагоги и психологи: они выстроят индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей каждого ребенка, помогут освоить новые навыки, раскрыть способности и научиться общаться со сверстниками.

Поддержать проект можно и без участия в забеге — через платформу СберВместе. По традиции Сбер удвоит сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 млн рублей, а с учетом удвоения на помощь детям направили свыше 60 млн.

Напомним, СберПрайм Зеленый Марафон пройдет уже в 13-й раз. Проект запустили в 2012 году как экологическую акцию, а со временем он вырос в крупное социальное событие. В 2016 году марафон установил рекорд России как забег, который прошел в наибольшем числе городов за один световой день. За все время участие в нем приняли более миллиона человек.

