В Госдуме предложили увеличить ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Депутат Сергей Гаврилов считает, что 10 тысяч рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны недостаточно

08 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) выступил с инициативой увеличить ежегодные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году к 80-летию Победы были сделаны юбилейные выплаты — 80 и 55 тысяч рублей для ветеранов, узников концлагерей и тружеников тыла. Однако регулярная ежегодная выплата для участников и инвалидов войны сегодня составляет только 10 тысяч рублей.

«Эту сумму желательно поднять», — заявил Гаврилов.

Отдельно депутат выделил помощь детям войны, чье детство пришлось на бомбежки, недоедание, холод, потерю близких. 

Сегодня меры поддержки для этой категории разнятся от региона к региону: где-то предусмотрены специальные выплаты и льготы, а где-то помощь ограничивается минимумом. Гаврилов призвал обратить на это внимание и исправить ситуацию.

Гость

18:37:22 08-04-2026

"Щедрость" тем более актуальна, что даже самому младшему участнику ВОВ 99 лет, т.е. увеличивать ежегодные выплаты уже практически некому!

