Однако если арендаторы доставляют неудобства, то соседи вправе обратиться в несколько инстанций

08 апреля 2026, 14:54, ИА Амител

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что для сдачи квартиры в аренду не нужно получать письменное согласие соседей — однако собственник обязан соблюдать их права и нести ответственность за поведение арендаторов, пишет РИА Новости.

«Согласно действующему законодательству, собственник имеет право сдавать свою квартиру на любой срок, но при соблюдении нескольких обязательных условий. Ключевое требование — соблюдение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны создавать шум, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей», — поделился Кошелев.

Депутат уточнил, что в квартире обязательно должны быть установлены счетчики воды, электроэнергии и газа — чтобы корректно рассчитывать плату за ЖКУ. Также важно бережно относиться к общедомовому имуществу: лифтам и лестничным клеткам.

Если арендаторы доставляют неудобства, соседи вправе обратиться к участковому, в Роспотребнадзор, государственную жилищную инспекцию или в суд.

«Если соседи докажут в суде, что сдача квартиры систематически нарушает их права — постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, — суд может запретить сдавать это жилье в таком формате», — объяснил Кошелев.

Он также напомнил, что весной 2024 года поправки в Жилищный кодекс РФ официально закрепили легальность посуточной аренды.