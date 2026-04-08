В Госдуме рассказали, нужно ли согласие соседей для сдачи в аренду квартиры
Однако если арендаторы доставляют неудобства, то соседи вправе обратиться в несколько инстанций
08 апреля 2026, 14:54, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что для сдачи квартиры в аренду не нужно получать письменное согласие соседей — однако собственник обязан соблюдать их права и нести ответственность за поведение арендаторов, пишет РИА Новости.
«Согласно действующему законодательству, собственник имеет право сдавать свою квартиру на любой срок, но при соблюдении нескольких обязательных условий. Ключевое требование — соблюдение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны создавать шум, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей», — поделился Кошелев.
Депутат уточнил, что в квартире обязательно должны быть установлены счетчики воды, электроэнергии и газа — чтобы корректно рассчитывать плату за ЖКУ. Также важно бережно относиться к общедомовому имуществу: лифтам и лестничным клеткам.
Если арендаторы доставляют неудобства, соседи вправе обратиться к участковому, в Роспотребнадзор, государственную жилищную инспекцию или в суд.
«Если соседи докажут в суде, что сдача квартиры систематически нарушает их права — постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, — суд может запретить сдавать это жилье в таком формате», — объяснил Кошелев.
Он также напомнил, что весной 2024 года поправки в Жилищный кодекс РФ официально закрепили легальность посуточной аренды.
15:21:41 08-04-2026
15:26:47 08-04-2026
а от каких соседей? у меня мои квартиры на этаже 6 шт., в одной я проживаю с семьей а остальные сдаю. или соседи сверху/снизу нужны?!
16:15:17 08-04-2026
Гость (15:26:47 08-04-2026) а от каких соседей? у меня мои квартиры на этаже 6 шт., в од... Да хоть весь подъезд "купи", люди из соседних подъездов могут предъявить .
15:27:17 08-04-2026
16:17:41 08-04-2026
у нас в подъезде сдают две квартиры: одну под притон (реабилитацию) нарков, вторую как передержку для освободившихся зэков. Куда бежать? участковый в курсе, хозяин герой СВО, трогать нельзя, как мне сказали в ТСЖ. Тупик
23:08:07 08-04-2026
Гость (16:17:41 08-04-2026) у нас в подъезде сдают две квартиры: одну под притон (реабил... жалоба в Прокуратуру должна напомнить участковому, что организация рехабов в квартирах запрещена законом.
а вообще, я не верю во всю эту историю от начала до конца. ключевым для вас было упомянуть и очернить участников СВО, как я понимаю?
12:03:16 09-04-2026
Элен без ребят (23:08:07 08-04-2026) жалоба в Прокуратуру должна напомнить участковому, что орган... ключевым было то, что зэки сидят на лавочке у подъезда круглые сутки. Дети уже боятся идти домой, потому что когда где-то живет один сиделец - это одно. А когда их концентрация - это совсем другое. Не могу открыть окно, так как слышу их тюремные разговоры (живу на втором этаже). В ТСЖ сказали, что писали везде, но трогать хозяина нельзя из-за его статуса (он на СВО). В чем я очернила кого? А на пятом этаже бывшая (или не бывшая, судя по виду) наркоманка сдает квартиру таким же как она. Дом в центре, все люди приличные нормальные. Много детей. И терпим такое вот. Они завезли железные кровати (шконки, как мне подсказали) и полосатые матрасы. мне страшно представить, что там в этих "хатах"
13:10:04 09-04-2026
Гость (12:03:16 09-04-2026) страшно представить, что там в этих "хатах"... Ваши фантазии в этих хатах. Примите успокоительное.
16:12:18 09-04-2026
Гость (13:10:04 09-04-2026) Ваши фантазии в этих хатах. Примите успокоительное.... вы живете в одной из таких квартир? кошмар, что происходит. И управы на вас нет никакой. За деньги готовы на все: создать наркопритон в подъезде, заселить в однушку пять зэков. Лишь бы денежки капали, да?