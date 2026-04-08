ЧП в селе Алтайского края: талые воды снесли мост и размыли дамбу

Вода после прорыва дамбы в Знаменке ушла в Кулундинское озеро и угрожает его экологии

08 апреля 2026, 15:43, ИА Амител

Разрушенный мост в селе Знаменка / Фото: Денис Нахтигаль
Талые воды в селе Знаменка Славгородского района Алтайского края снесли мост, размыли дамбу и угрожают экосистеме уникального Кулундинского озера, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Как утверждает житель района Денис Нахтигаль, в селе произошла чрезвычайная ситуация: из-за активного снеготаяния и отсутствия превентивных мер талые воды с полей хлынули в местный пруд. Тот переполнился, вода пошла поверх насыпной плотины, затем размыла дамбу и, набрав силу, полностью снесла пешеходный мост.

«А ведь этот мост жизненно необходим — он соединял две части села. Теперь люди должны преодолевать около двух километров, чтобы добраться на другую сторону населенного пункта. Вода идет повсеместно: размываются грунтовые дороги, затапливаются придомовые территории», — рассказывает мужчина.
 

В настоящий момент, по словам Нахтигаля, Знаменка потеряла сразу три важных объекта:

— зарыбленный пруд;
— альтернативный пожарный водоем (теперь село без источника воды на случай пожара);
— пешеходный мост (единственная удобная связь между берегами).

Кроме того, вода после прорыва дамбы ушла в Кулундинское озеро — а это охраняемая природная территория, которая  входит в состав Благовещенского и Суетского государственных природных заказников.

«Вместе с талой водой туда попали наносы, взвеси, возможно, остатки удобрений с полей. Экосистема озера под угрозой», — возмущается активист.

По его мнению, такая ситуация произошла из-за того, что не были предприняты достаточные противопаводковые меры в Знаменке. В частности, очистка водопропускных труб, укрепление дамбы, не был организован отвод воды с полей.

Сейчас селу нужна срочная помощь, а озеру — экологическая экспертиза, заявляют в партии.

Гость

16:03:44 08-04-2026

Просто денег нет. Вы там держитесь.

Гость

16:05:49 08-04-2026

опять внезапно наступила весна

Гость

17:48:00 08-04-2026

Этот кудрявый товарищ с видево из ЛДПР меры то принял по исправлению ситуации, как он сказал на видево. Или болтушка только обращение написал

гость

19:14:18 08-04-2026

молодцы, переживают за экологию

Гость

19:27:44 08-04-2026

Соловей мой, соловей!

Иванна

12:22:32 09-04-2026

Опять бобры виноваты.

Разоблачитель

12:32:15 09-04-2026

Иванна (12:22:32 09-04-2026) Опять бобры виноваты.... Почему бобры? По мнению местных комментаторов грызла администрация.

