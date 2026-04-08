ЧП в селе Алтайского края: талые воды снесли мост и размыли дамбу
Вода после прорыва дамбы в Знаменке ушла в Кулундинское озеро и угрожает его экологии
08 апреля 2026, 15:43, ИА Амител
Талые воды в селе Знаменка Славгородского района Алтайского края снесли мост, размыли дамбу и угрожают экосистеме уникального Кулундинского озера, сообщает пресс-служба ЛДПР.
Как утверждает житель района Денис Нахтигаль, в селе произошла чрезвычайная ситуация: из-за активного снеготаяния и отсутствия превентивных мер талые воды с полей хлынули в местный пруд. Тот переполнился, вода пошла поверх насыпной плотины, затем размыла дамбу и, набрав силу, полностью снесла пешеходный мост.
«А ведь этот мост жизненно необходим — он соединял две части села. Теперь люди должны преодолевать около двух километров, чтобы добраться на другую сторону населенного пункта. Вода идет повсеместно: размываются грунтовые дороги, затапливаются придомовые территории», — рассказывает мужчина.
В настоящий момент, по словам Нахтигаля, Знаменка потеряла сразу три важных объекта:
— зарыбленный пруд;
— альтернативный пожарный водоем (теперь село без источника воды на случай пожара);
— пешеходный мост (единственная удобная связь между берегами).
Кроме того, вода после прорыва дамбы ушла в Кулундинское озеро — а это охраняемая природная территория, которая входит в состав Благовещенского и Суетского государственных природных заказников.
«Вместе с талой водой туда попали наносы, взвеси, возможно, остатки удобрений с полей. Экосистема озера под угрозой», — возмущается активист.
По его мнению, такая ситуация произошла из-за того, что не были предприняты достаточные противопаводковые меры в Знаменке. В частности, очистка водопропускных труб, укрепление дамбы, не был организован отвод воды с полей.
Сейчас селу нужна срочная помощь, а озеру — экологическая экспертиза, заявляют в партии.
16:03:44 08-04-2026
Просто денег нет. Вы там держитесь.
16:05:49 08-04-2026
опять внезапно наступила весна
17:48:00 08-04-2026
Этот кудрявый товарищ с видево из ЛДПР меры то принял по исправлению ситуации, как он сказал на видево. Или болтушка только обращение написал
19:14:18 08-04-2026
молодцы, переживают за экологию
19:27:44 08-04-2026
Соловей мой, соловей!
12:22:32 09-04-2026
Опять бобры виноваты.
12:32:15 09-04-2026
Иванна (12:22:32 09-04-2026) Опять бобры виноваты.... Почему бобры? По мнению местных комментаторов грызла администрация.