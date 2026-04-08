Во Власихе из-за паводка частично разрушилась дорога

Восстановительные работы планируют завершить к концу дня

08 апреля 2026, 13:41, ИА Амител

Во Власихе частично разрушилась дорога / Фото: barnaul.org

Во Власихе дорожные службы приступили к восстановлению участка, пострадавшего от паводка. Размыв грунта произошел на улице Набережной, что привело к частичному разрушению дорожного полотна, сообщает администрация Барнаула.

На месте работают специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула и администрации Индустриального района. Движение на аварийном участке временно ограничено. Для безопасности установлены предупредительные знаки и ограждения.

Разработан план восстановительных работ: дорожное основание отсыплют, после чего движение возобновят в обычном режиме. Завершить работы планируют до конца дня.