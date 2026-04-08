Во Власихе из-за паводка частично разрушилась дорога
Восстановительные работы планируют завершить к концу дня
08 апреля 2026, 13:41, ИА Амител
Во Власихе частично разрушилась дорога / Фото: barnaul.org
Во Власихе дорожные службы приступили к восстановлению участка, пострадавшего от паводка. Размыв грунта произошел на улице Набережной, что привело к частичному разрушению дорожного полотна, сообщает администрация Барнаула.
На месте работают специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула и администрации Индустриального района. Движение на аварийном участке временно ограничено. Для безопасности установлены предупредительные знаки и ограждения.
Разработан план восстановительных работ: дорожное основание отсыплют, после чего движение возобновят в обычном режиме. Завершить работы планируют до конца дня.
13:59:58 08-04-2026
А где дорога?
09:06:44 09-04-2026
Счетовод (13:59:58 08-04-2026) А где дорога?... Как гиде? На фото. Миллионы вложены. Не видно разве?
14:14:57 08-04-2026
нормальная российская дорога, че
что касаемо этой то подсыпать если то через год все будет также. Там берег надо обломышами бетонных плит отсыпать. Плиты бу в принципе можно не дорого приобрести. на обломки сыпать уже грунт
09:40:29 09-04-2026
Гость (14:14:57 08-04-2026) нормальная российская дорога, чечто касаемо этой то подс... А чаво столько минусов? Правильно человек изложил свое мнение. Гора, центр Барнаула, индекс 003, асфальтовых дорог самый необходимый мизер. Сверните на любую улицу- увидите то-же самое. Даже освещение через пятое на десятое.