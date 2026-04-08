В барнаульской многоэтажке обрушилась бетонная опора у входа в подъезд
После происшествия конструкция просела, а оставшиеся опоры деформировались
08 апреля 2026, 15:37, ИА Амител
В Барнауле в одном из домов на улице Юрина обрушилась бетонная опора, удерживавшая козырек подъезда. Инцидент произошел у дома № 202а (корпус 1), сообщили в паблике "Барнаул 22".
По словам очевидцев, в момент обрушения рядом находился человек — он не пострадал. Судя по опубликованным кадрам, после происшествия конструкция просела, а оставшиеся опоры деформировались.
Жители утверждают, что управляющая компания осведомлена о ситуации, однако никаких мер пока не принято. По их словам, находиться возле подъезда сейчас опасно.
«Просим провести обследование конструкции, оградить опасную зону и устранить угрозу обрушения», — говорится в обращении.
Официальных комментариев по ситуации на данный момент не поступало, информация уточняется.
Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел отчитаться о расследовании "полысевшего" памятника архитектуры в Барнауле. С крыши жилого дома на проспекте Ленина ранее обрушился фрагмент рассыпающегося парапета, едва не задев прохожих.
15:46:41 08-04-2026
Как кого то придавит, так звоните.
16:07:34 08-04-2026
Власти действительно не видят проблемы? То на Ленина обрушилось что- то, то в Рубцовске крыша рухнула, то на Тимуровской срочно расселяют аварийный дом, то...
И никто не виноват, в кто ни за что не отве чает?
16:16:57 08-04-2026
Кто должен дать распоряжение УК,чтобы проверили ВСЕ ДОМА В ГОРОДЕ СТАРШЕ 50 ЛЕТ? Жильцы? Зачем доводить дом до аварийного состояния и потом экстренно расселять? Почему УК вовремя не производят ремонт?
Мы живем в Сибири. Срок службы домов гораздо ниже,чем на юге(перепады температур,морозы,дожди).
16:52:56 08-04-2026
УК не заставить дырку залатать, а про ремонт и говорить нечего
Капитальный ремонт делает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, на накопленные жильцами средства, если ничего не накоплено - извините, нужно было съезжать вовремя)
19:17:45 08-04-2026
Гость (16:52:56 08-04-2026) УК не заставить дырку залатать, а про ремонт и говорить неч... Их задача только квитанции по ящикам разносить раз в месяц
16:24:48 08-04-2026
Никому На башку не обрушилось.Но рядом стоящий гражданин вправе подать в суд на управляющую компанию за моральный ущерб,за испуг.Конституция-с.
18:11:08 08-04-2026
Гость (16:24:48 08-04-2026) Никому На башку не обрушилось.Но рядом стоящий гражданин впр... Суд ответит -нету тела- нету дела.
22:49:56 08-04-2026
На видео же видно, он облокотился на плиту, поэтому она упала. Адназначно виноват молодой человек, при чем здесь ТСЖ.
00:43:24 09-04-2026
Депутатский корпус в городе зачем? Глава города должен бы просто хотя бы отреагировать... Смотришь и проверяющие органы скажут свое слово. Только посадки работников УК смогут навести порядок... Но наверное, это просто рассуждение в пустоту....А плита могла и на горожанина упасть... не дай бог...