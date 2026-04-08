В барнаульской многоэтажке обрушилась бетонная опора у входа в подъезд

08 апреля 2026, 15:37, ИА Амител

В Барнауле в одном из домов на улице Юрина обрушилась бетонная опора, удерживавшая козырек подъезда. Инцидент произошел у дома № 202а (корпус 1), сообщили в паблике "Барнаул 22".

По словам очевидцев, в момент обрушения рядом находился человек — он не пострадал. Судя по опубликованным кадрам, после происшествия конструкция просела, а оставшиеся опоры деформировались.

Жители утверждают, что управляющая компания осведомлена о ситуации, однако никаких мер пока не принято. По их словам, находиться возле подъезда сейчас опасно.

«Просим провести обследование конструкции, оградить опасную зону и устранить угрозу обрушения», — говорится в обращении.

Официальных комментариев по ситуации на данный момент не поступало, информация уточняется.

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел отчитаться о расследовании "полысевшего" памятника архитектуры в Барнауле. С крыши жилого дома на проспекте Ленина ранее обрушился фрагмент рассыпающегося парапета, едва не задев прохожих.