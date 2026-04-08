Ожидающий приватизации барнаульский Крытый рынок оценили в 176 млн рублей

В отношении объекта, который является собственностью РФ, еще не принято решение о включении в прогнозный план приватизации

08 апреля 2026, 15:27, ИА Амител

Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоимость площадей барнаульского Крытого рынка, который планируют включить в прогнозный план приватизации, составляет почти 176 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

«Актуальная на сегодняшний день стоимость всех объектов недвижимого имущества, относящихся к собственности Российской Федерации, расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. Титова, 6, составляет 175 993 601,20 рубля», — рассказал Семенов в ходе интернет-конференции.

Переоценка имущества проведена в четвертом квартале 2025 года. Ранее стоимость объектов недвижимого имущества предварительно оценили в 100 млн рублей.

Семенов отметил, что в отношении объекта, который является собственностью РФ, еще не принято решение о включении в прогнозный план приватизации. При этом Росимущество активно над этим работает.

«Проведены необходимые кадастровые работы, собран полный комплект документов, который уже находится на рассмотрении в Минфине России. Кроме того, в настоящее время проект распоряжения правительства РФ о включении соответствующих объектов в план приватизации находится на рассмотрении в Минфине России», — подчеркнул парламентарий.

На данный момент Крытый рынок осуществляет деятельность в обычном режиме, его работа находится на постоянном контроле в администрации Барнаула. Еженедельно проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых отмечено удовлетворительное санитарное состояние торгового зала и прилегающей территории рынка, осуществляется мониторинг цен по 24 социально значимым продовольственным товарам.

Напомним, в декабре 2024 года Росимущество уведомило предпринимателей о расторжении договоров аренды. Причиной стала готовящаяся реализация здания на торгах. Однако позднее действие уведомления было приостановлено. В январе 2025 года Росимущество начало заключать договоры с арендаторами, которые пожелали сохранить за собой торговые места.