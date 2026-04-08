На Алтае мотоциклист оказался в больнице после аварии с переворотом без шлема

Не справился с управлением и потерял контроль над "железным конем"

08 апреля 2026, 16:42, ИА Амител

Мотоцикл молодого человека / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Саратан вечером 7 апреля произошло ДТП с опрокидыванием мотоцикла. В результате аварии пострадал 26-летний местный житель, сообщили в МВД Республики Алтай.

По предварительным данным, около 21:00 мужчина, управляя мотоциклом "Рейсер РЦ-250", не справился с управлением и потерял контроль над транспортным средством. В результате мотоцикл опрокинулся на проезжей части.

«Сельчанин получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Улаганскую районную больницу», — отметили в ведомстве.

В ходе разбирательства установлено, что водитель находился за рулем без мотошлема.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

