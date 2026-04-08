"Черемуховые" заморозки придут в европейскую часть России в начале мая

Майские заморозки — обычное явление

08 апреля 2026, 14:19, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В первой половине мая в европейскую часть России вернутся так называемые "черемуховые" холода с заморозками, а позже ожидается еще одна, менее интенсивная волна похолодания.

Об этом РИА Новости сообщил Михаил Любов — фенолог, доцент Нижегородского государственного университета.

Ученый пояснил, что майские заморозки — обычное явление: ночью температура может опускаться до 0°C и ниже, а днем воздух прогревается до плюсовых значений.

"Черемуховые" холода, как правило, приходятся на первую‑вторую декаду мая и совпадают с цветением черемухи.

Любов добавил, что весной в средней полосе России потепление не идет линейно — за периодами тепла неизбежно следуют похолодания. При этом каждая последующая волна холода обычно слабее предыдущей, а к июню такие колебания постепенно сходят на нет.

Гость

14:31:00 08-04-2026

Какие ещё "совпадения" у этого фенолога? Резкая прохлада и последующее потепление вызывает цветение черëмухи.

Гость

14:38:01 08-04-2026

Про "зачем вы ее садите" еще не писали?

