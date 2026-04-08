"С них хватит". Трамп пообещал Ближнему Востоку "золотой век"
Такое заявление глава американского государства сделал после договоренностей о временном перемирии
08 апреля 2026, 14:36, ИА Амител
Дональд Трамп пообещал наступление "золотого века" для Ближнего Востока на фоне двухнедельного перемирия с Ираном и предстоящих переговоров. В посте в Truth Social президент США заявил, что Иран хочет мира — "с них хватит", как и со всех остальных, пишет РИА Новости.
По словам Трампа, США помогут разблокировать движение в Ормузском проливе и обеспечат позитивные изменения. Страны региона смогут заработать большие деньги, а Иран — приступить к восстановлению. Американский лидер выразил уверенность в успехе и заверил, что США будут рядом для контроля над процессом.
Напомним, в ночь на 8 апреля Трамп объявил о приостановке на две недели возможных ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. Такое решение было принято после получения от Тегерана предложения из десяти пунктов — американский лидер счел его жизнеспособной основой для переговоров.
При этом в Тегеране ситуацию оценивают иначе: Иран официально заявил, что одержал верх над Соединенными Штатами.
14:42:51 08-04-2026
Индюк напыщенный.
14:50:03 08-04-2026
"с них хватит" -- да конечно, куда уж больше, идите домой. Израиль только останется
15:30:59 08-04-2026
Гость (14:50:03 08-04-2026) "идите домой. Израиль только останется они и одни справятся
07:52:27 09-04-2026
Гость (15:30:59 08-04-2026) они и одни справятся... Пока у них и с помощником не сильно получилось