НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали, какая колбаса содержит минимум настоящего мяса

Эксперт посоветовала, на какие показатели и ингредиенты обращать внимание при покупке и какие добавки могут навредить

08 апреля 2026, 16:28, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала "Газете.ру", на что обращать внимание при выборе колбасы.

Главное — процент мышечной ткани в продукте: именно он показывает, сколько в колбасе настоящего мяса. По ГОСТу 23670‑2019 вареные колбасы делят на категории:

  • А — более 60% мышечной ткани ("Говяжья", "Московская", "Докторская" и т. д.);
  • Б — 40–60%;
  • В — 20–40%;
  • Г — 5–20%.

У полукопченых колбас (ГОСТ 34162‑2017) другие нормы: категория А — от 80%, Б — 60–80%, В — 40–60%, Г — 20–40%, Д — 5–20%. Эксперт советует с осторожностью относиться к колбасам категорий В и ниже, так как в них много плохо усваиваемой соединительной ткани вместо полезного белка.

При выборе стоит изучить состав. Желательно: натуральные специи (черный перец, чеснок, кориандр) и нитрит натрия (Е250) — он есть во всех колбасах и нужен для сохранности цвета и консервации.

«Лучше избегать продуктов с глутаматом натрия (Е621), гидрогенизированными жирами, растительными белками и соей, фосфатами, нитратами, крахмалом, гелями и трансглютаминазой — эти добавки снижают пищевую ценность и могут навредить здоровью», — говорится в публикации.

Фоменко рекомендует выбирать продукцию, соответствующую ГОСТу: внимательное изучение состава и маркировки поможет купить вкусный и полезный продукт.

Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Диетолог: после 48-дневного поста следует избегать копченых продуктов и колбас

За семь недель поста организм прошел естественный процесс детоксикации, и важно не свести на нет достигнутый эффект резкими пищевыми нагрузками
НОВОСТИЗдоровье

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость в горле кость

16:43:17 08-04-2026

Делаю для себя домашнюю колбаску из мяса без химозы без красителей. Все прекрасно получается. И дешевле и вкуснее.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:42:26 08-04-2026

95% колбасы класса В, то есть не пригодная к употреблению.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров