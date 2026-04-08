Россиянам рассказали, какая колбаса содержит минимум настоящего мяса
Эксперт посоветовала, на какие показатели и ингредиенты обращать внимание при покупке и какие добавки могут навредить
08 апреля 2026, 16:28, ИА Амител
Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала "Газете.ру", на что обращать внимание при выборе колбасы.
Главное — процент мышечной ткани в продукте: именно он показывает, сколько в колбасе настоящего мяса. По ГОСТу 23670‑2019 вареные колбасы делят на категории:
- А — более 60% мышечной ткани ("Говяжья", "Московская", "Докторская" и т. д.);
- Б — 40–60%;
- В — 20–40%;
- Г — 5–20%.
У полукопченых колбас (ГОСТ 34162‑2017) другие нормы: категория А — от 80%, Б — 60–80%, В — 40–60%, Г — 20–40%, Д — 5–20%. Эксперт советует с осторожностью относиться к колбасам категорий В и ниже, так как в них много плохо усваиваемой соединительной ткани вместо полезного белка.
При выборе стоит изучить состав. Желательно: натуральные специи (черный перец, чеснок, кориандр) и нитрит натрия (Е250) — он есть во всех колбасах и нужен для сохранности цвета и консервации.
«Лучше избегать продуктов с глутаматом натрия (Е621), гидрогенизированными жирами, растительными белками и соей, фосфатами, нитратами, крахмалом, гелями и трансглютаминазой — эти добавки снижают пищевую ценность и могут навредить здоровью», — говорится в публикации.
Фоменко рекомендует выбирать продукцию, соответствующую ГОСТу: внимательное изучение состава и маркировки поможет купить вкусный и полезный продукт.
16:43:17 08-04-2026
Делаю для себя домашнюю колбаску из мяса без химозы без красителей. Все прекрасно получается. И дешевле и вкуснее.
17:42:26 08-04-2026
95% колбасы класса В, то есть не пригодная к употреблению.