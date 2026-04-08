Россиянам рассказали, какая колбаса содержит минимум настоящего мяса

Эксперт посоветовала, на какие показатели и ингредиенты обращать внимание при покупке и какие добавки могут навредить

08 апреля 2026, 16:28, ИА Амител

Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала "Газете.ру", на что обращать внимание при выборе колбасы.

Главное — процент мышечной ткани в продукте: именно он показывает, сколько в колбасе настоящего мяса. По ГОСТу 23670‑2019 вареные колбасы делят на категории:

А — более 60% мышечной ткани ("Говяжья", "Московская", "Докторская" и т. д.);

Б — 40–60%;

В — 20–40%;

Г — 5–20%.

У полукопченых колбас (ГОСТ 34162‑2017) другие нормы: категория А — от 80%, Б — 60–80%, В — 40–60%, Г — 20–40%, Д — 5–20%. Эксперт советует с осторожностью относиться к колбасам категорий В и ниже, так как в них много плохо усваиваемой соединительной ткани вместо полезного белка.

При выборе стоит изучить состав. Желательно: натуральные специи (черный перец, чеснок, кориандр) и нитрит натрия (Е250) — он есть во всех колбасах и нужен для сохранности цвета и консервации.

«Лучше избегать продуктов с глутаматом натрия (Е621), гидрогенизированными жирами, растительными белками и соей, фосфатами, нитратами, крахмалом, гелями и трансглютаминазой — эти добавки снижают пищевую ценность и могут навредить здоровью», — говорится в публикации.

Фоменко рекомендует выбирать продукцию, соответствующую ГОСТу: внимательное изучение состава и маркировки поможет купить вкусный и полезный продукт.