Часть продукции либо полностью уберут с витрин, либо переведут в специализированные точки с усиленным контролем

08 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Спортивное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 мая 2026 года российский рынок супермаркетов ждет ряд значительных изменений. Это связано с новыми техническими регламентами, ужесточением санитарных норм и стандартов маркировки товаров. Некоторые продукты исчезнут с полок, а другие будут перемещены в специализированные отделы, где контроль за их продажей будет усилен, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В первую очередь это коснется товаров, которые ранее находились в "серой зоне" и продавались в магазинах. Речь идет о биологически активных добавках (БАД) и спортивном питании. Некоторые компоненты этих продуктов ранее не требовали регистрации как лекарственные средства, но теперь правила стали более строгими.

«Также под контроль попадут псевдомедицинские устройства и тест-системы, продававшиеся ранее как "оздоровительные товары" без необходимых сертификатов. Их оборот будет строго регулироваться», — сообщает издание.

Химические средства, такие как отдельные очистители, растворители и аэрозоли, также попадут под действие новых норм. Их либо перемаркируют, либо будут продавать только через специализированные отделы, сопровождаемые обязательными инструкциями для покупателей.

Кроме того, в продажу не будут допускаться одежда, обувь, косметика и бытовая техника, ввезенные нелегально, то есть без соответствующих кодов.

Для большинства покупателей эти изменения практически не будут заметны. Основные продукты питания, массовое бытовое химическое сырье, средства гигиены и детские товары останутся доступными.