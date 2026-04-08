Россиянам рассказали, какие товары исчезнут из магазинов с 1 мая
Часть продукции либо полностью уберут с витрин, либо переведут в специализированные точки с усиленным контролем
08 апреля 2026, 16:15, ИА Амител
С 1 мая 2026 года российский рынок супермаркетов ждет ряд значительных изменений. Это связано с новыми техническими регламентами, ужесточением санитарных норм и стандартов маркировки товаров. Некоторые продукты исчезнут с полок, а другие будут перемещены в специализированные отделы, где контроль за их продажей будет усилен, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В первую очередь это коснется товаров, которые ранее находились в "серой зоне" и продавались в магазинах. Речь идет о биологически активных добавках (БАД) и спортивном питании. Некоторые компоненты этих продуктов ранее не требовали регистрации как лекарственные средства, но теперь правила стали более строгими.
«Также под контроль попадут псевдомедицинские устройства и тест-системы, продававшиеся ранее как "оздоровительные товары" без необходимых сертификатов. Их оборот будет строго регулироваться», — сообщает издание.
Химические средства, такие как отдельные очистители, растворители и аэрозоли, также попадут под действие новых норм. Их либо перемаркируют, либо будут продавать только через специализированные отделы, сопровождаемые обязательными инструкциями для покупателей.
Кроме того, в продажу не будут допускаться одежда, обувь, косметика и бытовая техника, ввезенные нелегально, то есть без соответствующих кодов.
Для большинства покупателей эти изменения практически не будут заметны. Основные продукты питания, массовое бытовое химическое сырье, средства гигиены и детские товары останутся доступными.
16:28:42 08-04-2026
а за все эти манипуляции заплачу я ...
23:27:17 08-04-2026
Шинник (16:28:42 08-04-2026) а за все эти манипуляции заплачу я ...... Откуда деньги?
03:39:34 09-04-2026
Шинник (16:28:42 08-04-2026) а за все эти манипуляции заплачу я ...... до этого все годы ты делал то же самое.
че разнылся-то? страдалец
12:26:03 09-04-2026
Шинник (16:28:42 08-04-2026) а за все эти манипуляции заплАчу я ...... Меньше пописеешь.
18:38:00 08-04-2026
Шинник (16:28:42 08-04-2026) а за все эти манипуляции заплачу я ...... Не плохо, молодец!