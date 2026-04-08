Более 300 спортсменов вышли на татами на чемпионате по киокушин в Барнауле

Турнир в краевой столице собрал участников из Алтайского края, Кузбасса и Новосибирской области

08 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Участники турнира / Фото: Алтайское региональное отделение СККР

4 апреля в Барнауле состоялся XIII чемпионат и первенство Алтайского края Союза киокушин-каратэ России. Турнир собрал более 300 сильнейших спортсменов из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Кемерово, Полысаево, Ленинска-Кузнецкого и Новосибирска. Для части бойцов он стал важным этапом перед крупными российскими и международными соревнованиями.

Организацией турнира занималось Алтайское региональное отделение СККР. Подготовку соревнований курировал сенсей, основатель школы киокушин-каратэ "Тикара Додзе" Михаил Кривошеин. Главным арбитром турнира выступил Родион Старчиков из Кемерово, а главным судьей соревнований — барнаулец Эдуард Мамаев.

Почетным гостем соревнований стала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, Секретарь Бюро Совета РО партии "Справедливая Россия" Евгения Боровикова. Она обратилась к участникам турнира, призвав их сохранять уверенность в себе, не отчаиваться после неудач и продолжать тренировки. Отдельные слова поддержки парламентарий адресовала родителям юных спортсменов.

«Желаю каждому из вас верить в свои силы. Если сегодня победа ускользнула, не опускайте руки. Проанализируйте ошибки, тренируйтесь, и в следующий раз успех обязательно придет. Тем, кто сегодня поднимается на пьедестал, желаю не останавливаться на достигнутом — продолжайте свой путь в мире киокушин-каратэ, совершенствуйтесь каждый день. Родителям хочу пожелать огромного терпения и здоровья. Ваша поддержка — это топливо для успехов детей, обязательно обнимайте их и хвалите за старания. Пусть победит сильнейший!» — отметила Евгения Боровикова.Во время церемонии награждения депутат лично поздравила призеров, которые завоевали бронзовые медали. По ее оценке, турнир прошел в напряженной борьбе и показал, что участники подошли к соревнованиям в очень хорошей форме.

Евгения Боровикова / Фото: Алтайское региональное отделение СККР

Для многих спортсменов турнир стал частью подготовки к чемпионату и первенству России, которые пройдут 8–10 мая в Москве. Еще одной важной целью для бойцов станет Кубок мира, намеченный на лето 2026 года в Актау.

Михаил Кривошеин, представляющий сейчас Россию на международных соревнованиях в Японии, поздравил участников алтайского чемпионата и подчеркнул, что выход на татами помогает спортсмену расти не только в поединке с соперником, но и в умении доказывать свое превосходство настолько убедительно, чтобы у судей не оставалось сомнений. По его мнению, именно такой подход формирует характер бойца, поэтому он гордится каждым участником.