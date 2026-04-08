При сохранении напряженности в течение двух–трех месяцев возможны дефицит отдельных марок, рост цен и удлинение сроков доставки

08 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Конфликт вокруг Ирана может привести к проблемам с поставками сигарет в мире, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

«Семь стран Персидского залива (Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иран и Кувейт) обеспечивают более 20% глобального экспорта табачной продукции. Если конфликт обострится или затянется, возможен дефицит сигарет и сигар», — отмечает издание.

Основными покупателями табачной продукции на Ближнем Востоке являются Грузия, Киргизия, Сингапур, Таиланд, а также африканские страны, такие как Ливия и Сомали. Нарушения в поставках прежде всего затронут эти государства.

По словам ведущего эксперта ЦМАКП Андрея Гнидченко, вероятность дефицита из-за перебоев в поставках зависит от нескольких факторов: продолжительности конфликта, его интенсивности и наличия запасов продукции в странах.

Помимо сигарет, проблемы могут возникнуть с нефтью, аммиаком, азотными удобрениями, газом, эфирами, полимерами и алюминием. Эксперты предполагают, что дефицит проявится в повышении цен, перебоях в поставках отдельных видов продукции и увеличении логистических сроков.