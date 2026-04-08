Война в Иране может привести к перебоям в поставках сигарет

При сохранении напряженности в течение двух–трех месяцев возможны дефицит отдельных марок, рост цен и удлинение сроков доставки

08 апреля 2026, 15:15, ИА Амител

Дым, сигареты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Конфликт вокруг Ирана может привести к проблемам с поставками сигарет в мире, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

«Семь стран Персидского залива (Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иран и Кувейт) обеспечивают более 20% глобального экспорта табачной продукции. Если конфликт обострится или затянется, возможен дефицит сигарет и сигар», — отмечает издание.

Основными покупателями табачной продукции на Ближнем Востоке являются Грузия, Киргизия, Сингапур, Таиланд, а также африканские страны, такие как Ливия и Сомали. Нарушения в поставках прежде всего затронут эти государства.

По словам ведущего эксперта ЦМАКП Андрея Гнидченко, вероятность дефицита из-за перебоев в поставках зависит от нескольких факторов: продолжительности конфликта, его интенсивности и наличия запасов продукции в странах.

Помимо сигарет, проблемы могут возникнуть с нефтью, аммиаком, азотными удобрениями, газом, эфирами, полимерами и алюминием. Эксперты предполагают, что дефицит проявится в повышении цен, перебоях в поставках отдельных видов продукции и увеличении логистических сроков.

Комментарии 15

Гость

15:15:53 08-04-2026

хорошая новость

Гость

15:17:58 08-04-2026

велика страна.. а зависит везде и во всем

Гость

17:04:00 08-04-2026

Гость (15:17:58 08-04-2026) велика страна.. а зависит везде и во всем... Основными покупателями табачной продукции на Ближнем Востоке являются Грузия, Киргизия, Сингапур, Таиланд, а также африканские страны, такие как Ливия и Сомали. Нарушения в поставках прежде всего затронут эти государства.

Не вижу в списке Россию.

гость

18:13:12 08-04-2026

Гость (17:04:00 08-04-2026) Основными покупателями табачной продукции на Ближнем Востоке... России пофиг, когда талоны были на сиги просто начали выращивать табак)) И не чешите мне про вкус кто хотел тот ферментировал, а щас не сиги а Г...., я только из-за этого курить бросил 11 лет назад, ну и из-за лени, табак выращивать неохота))

Гость

15:25:50 08-04-2026

бросайте курить то, это рак в 60 проц. случаев, гарантировано

Гость

15:29:42 08-04-2026

Не переживайте. С Казахстана челноки привезу.

Гость

15:57:28 08-04-2026

Гость (15:29:42 08-04-2026) Не переживайте. С Казахстана челноки привезу. ... Верблюды,что ли ) Кстати,те сигареты откровенная гадость.Сказываются на здоровье.но то что через Афганистан никогда не пробавал,религия не позволяет...Но ГОСТ позволяет...

Гость

15:32:03 08-04-2026

Бийская табачная - разорили. Ленинградская табачная - разрушена. Маршанская табачная - развалена. Мостабакпром - закрыта.
Еще перечислять плоды работы эффективных менеджеров за последние десятилетия?

Гость

15:32:41 08-04-2026

В своё время моя бабушка бросила курить трубку ,купила мешок комкового сахара и положила в сундук.Не в свой,а большой семейный...

Гость

15:44:25 08-04-2026

Гость (15:32:41 08-04-2026) В своё время моя бабушка бросила курить трубку ,купила мешок... ...а Сукачев написал песню.

Гость

15:59:24 08-04-2026

Гость (15:44:25 08-04-2026) ...а Сукачев написал песню.... Это он написал немного попозже по времени...)

Гость

16:01:01 08-04-2026

вранье.

ДМВ

16:08:23 08-04-2026

Это ж сколько безакцызного конфиската можно было бы туда сбагрить...

Гость

16:46:01 08-04-2026

ДМВ (16:08:23 08-04-2026) Это ж сколько безакцызного конфиската можно было бы туда сб...
Можно)!)!Ну вы весельчак.

Гость

16:43:13 08-04-2026

Так вот кто отравой торгует

