Война в Иране может привести к перебоям в поставках сигарет
При сохранении напряженности в течение двух–трех месяцев возможны дефицит отдельных марок, рост цен и удлинение сроков доставки
08 апреля 2026, 15:15, ИА Амител
Конфликт вокруг Ирана может привести к проблемам с поставками сигарет в мире, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
«Семь стран Персидского залива (Катар, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иран и Кувейт) обеспечивают более 20% глобального экспорта табачной продукции. Если конфликт обострится или затянется, возможен дефицит сигарет и сигар», — отмечает издание.
Основными покупателями табачной продукции на Ближнем Востоке являются Грузия, Киргизия, Сингапур, Таиланд, а также африканские страны, такие как Ливия и Сомали. Нарушения в поставках прежде всего затронут эти государства.
По словам ведущего эксперта ЦМАКП Андрея Гнидченко, вероятность дефицита из-за перебоев в поставках зависит от нескольких факторов: продолжительности конфликта, его интенсивности и наличия запасов продукции в странах.
Помимо сигарет, проблемы могут возникнуть с нефтью, аммиаком, азотными удобрениями, газом, эфирами, полимерами и алюминием. Эксперты предполагают, что дефицит проявится в повышении цен, перебоях в поставках отдельных видов продукции и увеличении логистических сроков.
15:15:53 08-04-2026
хорошая новость
15:17:58 08-04-2026
велика страна.. а зависит везде и во всем
17:04:00 08-04-2026
Гость (15:17:58 08-04-2026) велика страна.. а зависит везде и во всем... Основными покупателями табачной продукции на Ближнем Востоке являются Грузия, Киргизия, Сингапур, Таиланд, а также африканские страны, такие как Ливия и Сомали. Нарушения в поставках прежде всего затронут эти государства.
Не вижу в списке Россию.
18:13:12 08-04-2026
Гость (17:04:00 08-04-2026) Основными покупателями табачной продукции на Ближнем Востоке... России пофиг, когда талоны были на сиги просто начали выращивать табак)) И не чешите мне про вкус кто хотел тот ферментировал, а щас не сиги а Г...., я только из-за этого курить бросил 11 лет назад, ну и из-за лени, табак выращивать неохота))
15:25:50 08-04-2026
бросайте курить то, это рак в 60 проц. случаев, гарантировано
15:29:42 08-04-2026
Не переживайте. С Казахстана челноки привезу.
15:57:28 08-04-2026
Гость (15:29:42 08-04-2026) Не переживайте. С Казахстана челноки привезу. ... Верблюды,что ли ) Кстати,те сигареты откровенная гадость.Сказываются на здоровье.но то что через Афганистан никогда не пробавал,религия не позволяет...Но ГОСТ позволяет...
15:32:03 08-04-2026
Бийская табачная - разорили. Ленинградская табачная - разрушена. Маршанская табачная - развалена. Мостабакпром - закрыта.
Еще перечислять плоды работы эффективных менеджеров за последние десятилетия?
15:32:41 08-04-2026
В своё время моя бабушка бросила курить трубку ,купила мешок комкового сахара и положила в сундук.Не в свой,а большой семейный...
15:44:25 08-04-2026
Гость (15:32:41 08-04-2026) В своё время моя бабушка бросила курить трубку ,купила мешок... ...а Сукачев написал песню.
15:59:24 08-04-2026
Гость (15:44:25 08-04-2026) ...а Сукачев написал песню.... Это он написал немного попозже по времени...)
16:01:01 08-04-2026
вранье.
16:08:23 08-04-2026
Это ж сколько безакцызного конфиската можно было бы туда сбагрить...
16:46:01 08-04-2026
ДМВ (16:08:23 08-04-2026) Это ж сколько безакцызного конфиската можно было бы туда сб...
Можно)!)!Ну вы весельчак.
16:43:13 08-04-2026
Так вот кто отравой торгует