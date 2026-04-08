Если инициатива будет реализована, майские перелеты могут стать доступнее для россиян

08 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

С просьбой провести проверку цен на авиабилеты по популярным внутренним маршрутам в преддверии майских праздников обратился вице‑спикер Государственной Думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, пишет РИА Новости.

Депутаты также попросили ФАС проверить стоимость авиабилетов на различных направлениях, включая поездки в курортные зоны и туристические города.

«Необходимо выяснить, не происходит ли неоправданного повышения цен на отдельные маршруты и даты, а также оценить адекватность изменения стоимости коммерческим стратегиям авиакомпаний. В случае выявления нарушений нужно рассмотреть возможность применения антимонопольных мер», — считают депутаты.

Парламентарии напомнили, что ФАС уже имеет опыт регулирования цен на авиабилеты в периоды высокого спроса. Например, в декабре 2023 года служба обратила внимание на стоимость билетов в новогодние праздники, что способствовало появлению предложений по сниженным ценам.

Ранее сообщалось, что россиян ждет резкий скачок стоимости авиабилетов после Нового года.