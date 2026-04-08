НОВОСТИОбщество

Цены на авиабилеты перед майскими праздниками проверят по запросу Госдумы

Если инициатива будет реализована, майские перелеты могут стать доступнее для россиян

08 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Авиабилеты, аэропорт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Авиабилеты, аэропорт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С просьбой провести проверку цен на авиабилеты по популярным внутренним маршрутам в преддверии майских праздников обратился вице‑спикер Государственной Думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, пишет РИА Новости.

Депутаты также попросили ФАС проверить стоимость авиабилетов на различных направлениях, включая поездки в курортные зоны и туристические города.

«Необходимо выяснить, не происходит ли неоправданного повышения цен на отдельные маршруты и даты, а также оценить адекватность изменения стоимости коммерческим стратегиям авиакомпаний. В случае выявления нарушений нужно рассмотреть возможность применения антимонопольных мер», — считают депутаты.

Парламентарии напомнили, что ФАС уже имеет опыт регулирования цен на авиабилеты в периоды высокого спроса. Например, в декабре 2023 года служба обратила внимание на стоимость билетов в новогодние праздники, что способствовало появлению предложений по сниженным ценам.

Ранее сообщалось, что россиян ждет резкий скачок стоимости авиабилетов после Нового года.

Туризм Россия цены авиаперевозки самолёт

Комментарии 4

Avatar Picture
Коля

18:42:56 08-04-2026

А что никто не жалуется, например, в декабре на 20 числа билет вместо стандртаных 9-11 тысяч из Барнаула в Москву стоил 2800 при себестоимости около 8500₽?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:52:55 08-04-2026

И что, вернут деньги? Москва -Барнаул туда- обратно 73 тр на двоих самой дешевой авиакомпанией.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:27 08-04-2026

гость (20:52:55 08-04-2026) И что, вернут деньги? Москва -Барнаул туда- обратно 73 тр на... Ага, догонят и вернут 2 раза. Пиар предвыборный.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

22:29:23 08-04-2026

У них в думе каникулы несколько позже, рано возбудились.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров