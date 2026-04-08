Цены на авиабилеты перед майскими праздниками проверят по запросу Госдумы
Если инициатива будет реализована, майские перелеты могут стать доступнее для россиян
08 апреля 2026, 18:15, ИА Амител
С просьбой провести проверку цен на авиабилеты по популярным внутренним маршрутам в преддверии майских праздников обратился вице‑спикер Государственной Думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, пишет РИА Новости.
Депутаты также попросили ФАС проверить стоимость авиабилетов на различных направлениях, включая поездки в курортные зоны и туристические города.
«Необходимо выяснить, не происходит ли неоправданного повышения цен на отдельные маршруты и даты, а также оценить адекватность изменения стоимости коммерческим стратегиям авиакомпаний. В случае выявления нарушений нужно рассмотреть возможность применения антимонопольных мер», — считают депутаты.
Парламентарии напомнили, что ФАС уже имеет опыт регулирования цен на авиабилеты в периоды высокого спроса. Например, в декабре 2023 года служба обратила внимание на стоимость билетов в новогодние праздники, что способствовало появлению предложений по сниженным ценам.
Ранее сообщалось, что россиян ждет резкий скачок стоимости авиабилетов после Нового года.
18:42:56 08-04-2026
А что никто не жалуется, например, в декабре на 20 числа билет вместо стандртаных 9-11 тысяч из Барнаула в Москву стоил 2800 при себестоимости около 8500₽?
20:52:55 08-04-2026
И что, вернут деньги? Москва -Барнаул туда- обратно 73 тр на двоих самой дешевой авиакомпанией.
21:06:27 08-04-2026
гость (20:52:55 08-04-2026) И что, вернут деньги? Москва -Барнаул туда- обратно 73 тр на... Ага, догонят и вернут 2 раза. Пиар предвыборный.
22:29:23 08-04-2026
У них в думе каникулы несколько позже, рано возбудились.