Миллиардер выплатил сотрудникам 120 млн рублей из‑за переработок в ресторанах

Основатель Five Guys премировал персонал после ажиотажа из‑за юбилейной акции

08 апреля 2026, 17:59, ИА Амител

82‑летний основатель сети ресторанов Five Guys Джерри Маррелл премировал сотрудников на 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей) — об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Fortune.

Все началось с 40‑летнего юбилея компании: в честь даты в феврале сеть запустила акцию — второй бургер бесплатно для каждого клиента. Результат превзошел ожидания в шесть раз: у ресторанов образовались огромные очереди, продажи выросли более чем вдвое, возникли перебои с поставками продуктов, а персонал оказался под сильной нагрузкой — сотрудникам приходилось работать за троих.

Маррелл счел себя виноватым в просчете и решил компенсировать усилия команды: он выделил 1,5 миллиона долларов на премии сотрудникам, благодаря которым рестораны смогли справиться с наплывом посетителей. В шутку миллиардер признался, что пошел на это из‑за опасений расправы.

«Я не хотел, чтобы кто‑нибудь выстрелил мне в спину или еще что‑нибудь после первого дня, потому что мы действительно напортачили. Никто и подумать не мог, что будет такой отклик», — пояснил Джерри Маррелл.

