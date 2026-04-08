Миллиардер выплатил сотрудникам 120 млн рублей из‑за переработок в ресторанах
Основатель Five Guys премировал персонал после ажиотажа из‑за юбилейной акции
08 апреля 2026, 17:59, ИА Амител
82‑летний основатель сети ресторанов Five Guys Джерри Маррелл премировал сотрудников на 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей) — об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Fortune.
Все началось с 40‑летнего юбилея компании: в честь даты в феврале сеть запустила акцию — второй бургер бесплатно для каждого клиента. Результат превзошел ожидания в шесть раз: у ресторанов образовались огромные очереди, продажи выросли более чем вдвое, возникли перебои с поставками продуктов, а персонал оказался под сильной нагрузкой — сотрудникам приходилось работать за троих.
Маррелл счел себя виноватым в просчете и решил компенсировать усилия команды: он выделил 1,5 миллиона долларов на премии сотрудникам, благодаря которым рестораны смогли справиться с наплывом посетителей. В шутку миллиардер признался, что пошел на это из‑за опасений расправы.
«Я не хотел, чтобы кто‑нибудь выстрелил мне в спину или еще что‑нибудь после первого дня, потому что мы действительно напортачили. Никто и подумать не мог, что будет такой отклик», — пояснил Джерри Маррелл.
19:12:34 08-04-2026
Учитесь как бизнес делать, доморощенные отечественные капиталисты
А то как меньше 500% прибыли мы не почешемся, потом плачем и закрываемся
Старая истина же - лучше получить 10 раз по 100 чем 1 раз 500
23:04:00 08-04-2026
Ну есть у человека деньги, денег много, ну почему бы не сделать так? Работники будут рады, клиенты будут рады, те кто новость прочитают будут рады! Он сам от этого будет рад и не обеднеет, за счет освещения новости даже и заработает! В гробу карманов нет, нужно при жизни жить, а не складывать в карманы до смерти просто чтобы было.
00:24:28 09-04-2026
фото замарашки в тему!