За семь недель поста организм прошел естественный процесс детоксикации, и важно не свести на нет достигнутый эффект резкими пищевыми нагрузками

08 апреля 2026, 13:50, ИА Амител

Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Великий пост продолжается 48 дней и завершится 11 апреля. На следующий день, 12 апреля, отмечается Пасха. За время поста организм отвык от продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца, молоко и рыба. Резкое возвращение к привычному питанию может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта, иммунной системы и когнитивных функциях. Доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева в интервью "Радио 1" рассказала, как правильно выйти из поста и что следует включить в пасхальное меню.

«Теперь, когда мы приближаемся к завершению периода воздержания от продуктов, которые не употреблялись в пост, важно соблюдать определенные правила. Весь пост мы обходились без полноценного животного белка», — отметила она.

По словам Королевой, за время поста организм прошел естественный процесс детоксикации, и сейчас важно не навредить достигнутому результату. Она предупреждает, что первая неделя после поста — не лучшее время для употребления копченых продуктов и колбас.