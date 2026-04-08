Диетолог: после 48-дневного поста следует избегать копченых продуктов и колбас
За семь недель поста организм прошел естественный процесс детоксикации, и важно не свести на нет достигнутый эффект резкими пищевыми нагрузками
08 апреля 2026, 13:50, ИА Амител
Великий пост продолжается 48 дней и завершится 11 апреля. На следующий день, 12 апреля, отмечается Пасха. За время поста организм отвык от продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца, молоко и рыба. Резкое возвращение к привычному питанию может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта, иммунной системы и когнитивных функциях. Доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева в интервью "Радио 1" рассказала, как правильно выйти из поста и что следует включить в пасхальное меню.
«Теперь, когда мы приближаемся к завершению периода воздержания от продуктов, которые не употреблялись в пост, важно соблюдать определенные правила. Весь пост мы обходились без полноценного животного белка», — отметила она.
По словам Королевой, за время поста организм прошел естественный процесс детоксикации, и сейчас важно не навредить достигнутому результату. Она предупреждает, что первая неделя после поста — не лучшее время для употребления копченых продуктов и колбас.
«Рекомендуется включить в рацион рыбу, отварную курицу, но избегать копченостей и колбасных изделий. Даже копченые сыры могут быть тяжелыми для чистого желудочно-кишечного тракта, который был достигнут за семь недель поста», — подчеркнула диетолог.
