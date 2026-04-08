Зима-злодейка возвращается. Несколько снежных дней придут на Алтай в середине апреля
До конца месяца чего-то жаркого в плане погоды можно не ждать, к сожалению
08 апреля 2026, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае 15, 16 и 17 апреля ожидаются осадки в виде снега. В этот период в дневное время будет небольшой плюс, а ночью — около нуля градусов. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
Напомним, весьма холодная погода ожидается в крае в пятницу, 10 апреля: ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, днем — снег с дождем. После этого несколько дней будет просто прохладно, а потом нас ждут несколько снежный дней подряд.
Так, 15, 16 и 17 апреля будет идти снег, иногда с дождем. Согласно прогнозу, хоть днем и ожидается около +5...+7 градусов, ощущаться они будут как -1.
Какого-то существенного потепления до конца апреля ждать не стоит. Так и будет продолжаться эта "температурная возня" на уровне +8 градусов — или чуть меньше, или чуть больше.
Впрочем, в воскресенье, 19 апреля, погода может сделать подарок и столбики термометров покажут +17 градусов.
Gismeteo
Этот прогноз в целом совпадает с предыдущим с незначительными отличиями. К примеру, снег 10 апреля не ожидается, но будет 12 апреля.
Что касается следующей недели, то прогнозируется два снежных дня, а не три: 16 и 17 апреля. Дневные и ночные температуры: +6 градусов и -1...0 градусов.
Потепление 17 апреля тоже ожидается, но не такое существенное — лишь до +10 градусов. До конца месяца чего-то жаркого в плане погоды можно не ждать, к сожалению.
14:03:02 08-04-2026
некоторые уже поменяли резину
14:49:40 08-04-2026
гость (14:03:02 08-04-2026) некоторые уже поменяли резину... Куда спешат? В Сибири живем.
14:33:47 08-04-2026
Зима недаром злится, прошла еë пора