До конца месяца чего-то жаркого в плане погоды можно не ждать, к сожалению

08 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Дождь и снег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 15, 16 и 17 апреля ожидаются осадки в виде снега. В этот период в дневное время будет небольшой плюс, а ночью — около нуля градусов. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Напомним, весьма холодная погода ожидается в крае в пятницу, 10 апреля: ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, днем — снег с дождем. После этого несколько дней будет просто прохладно, а потом нас ждут несколько снежный дней подряд.

Так, 15, 16 и 17 апреля будет идти снег, иногда с дождем. Согласно прогнозу, хоть днем и ожидается около +5...+7 градусов, ощущаться они будут как -1.

Какого-то существенного потепления до конца апреля ждать не стоит. Так и будет продолжаться эта "температурная возня" на уровне +8 градусов — или чуть меньше, или чуть больше.

Впрочем, в воскресенье, 19 апреля, погода может сделать подарок и столбики термометров покажут +17 градусов.

Gismeteo

Этот прогноз в целом совпадает с предыдущим с незначительными отличиями. К примеру, снег 10 апреля не ожидается, но будет 12 апреля.

Что касается следующей недели, то прогнозируется два снежных дня, а не три: 16 и 17 апреля. Дневные и ночные температуры: +6 градусов и -1...0 градусов.

Потепление 17 апреля тоже ожидается, но не такое существенное — лишь до +10 градусов. До конца месяца чего-то жаркого в плане погоды можно не ждать, к сожалению.