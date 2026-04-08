Истинный дух Пасхи — в радости Воскресения, которую лучше всего переживать в храме

08 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Пасха, церковь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В советское время посещение кладбищ на Пасху было обычной практикой, однако сегодня лучше избегать этого, сообщил news.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По мнению представителя Русской православной церкви, на Пасху следует идти в храм, чтобы исповедаться и приобщиться к таинству.

«Обычай посещать кладбища на Пасху появился в эпоху атеизма, когда люди не могли попасть на праздничное богослужение и исповедаться. Это стало своего рода заменой религиозным ритуалам. Тогда это было оправдано, но сегодня это не соответствует подлинному смыслу праздника», — сказал Вахтанг Владимирович.

Кипшидзе также отметил, что те, кто выбирает кладбище вместо храма в наши дни, упускают истинную пасхальную радость.

Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения проведут в 31 церкви и храме Барнаульской епархии РПЦ.