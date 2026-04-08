НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали, почему на Пасху лучше идти в храм, а не на кладбище

Истинный дух Пасхи — в радости Воскресения, которую лучше всего переживать в храме

08 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Пасха, церковь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Пасха, церковь / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В советское время посещение кладбищ на Пасху было обычной практикой, однако сегодня лучше избегать этого, сообщил news.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По мнению представителя Русской православной церкви, на Пасху следует идти в храм, чтобы исповедаться и приобщиться к таинству.

«Обычай посещать кладбища на Пасху появился в эпоху атеизма, когда люди не могли попасть на праздничное богослужение и исповедаться. Это стало своего рода заменой религиозным ритуалам. Тогда это было оправдано, но сегодня это не соответствует подлинному смыслу праздника», — сказал Вахтанг Владимирович.

Кипшидзе также отметил, что те, кто выбирает кладбище вместо храма в наши дни, упускают истинную пасхальную радость.

Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения проведут в 31 церкви и храме Барнаульской епархии РПЦ.

праздники пасха РПЦ
Читайте также в сюжете: Пасха-2026

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:22:49 08-04-2026

истинная пасхальная радость

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:55 08-04-2026

"упускают истинную пасхальную радость"

Кто-то хоть раз хоть раз видел радостные лица в храме?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:14 08-04-2026

Гость (14:58:55 08-04-2026) "упускают истинную пасхальную радость"Кто-то хоть ра... конечно! на венчании, кристинах, на радоницу и Рождество!! Вы в своем унынии погрязли просто

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:44 08-04-2026

Гость (15:50:14 08-04-2026) конечно! на венчании, кристинах, на радоницу и Рождество!! В... Дп и пасха великий и светлый праздник воскресения Христова, люди радуются, иуды скалят зубы.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:39 09-04-2026

Гость (15:50:14 08-04-2026) конечно! на венчании, кристинах, на радоницу и Рождество!! В... Хотелось бы заметить слово "крЕстины" от слова "крест", а не "кристина".

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:36 08-04-2026

Потому, что прибыль от посетителей упадет в карман продавцов ритуальных принадлежностей, а не останется в Храме.

  -13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров