Россиянам рассказали, почему на Пасху лучше идти в храм, а не на кладбище
Истинный дух Пасхи — в радости Воскресения, которую лучше всего переживать в храме
08 апреля 2026, 14:05, ИА Амител
В советское время посещение кладбищ на Пасху было обычной практикой, однако сегодня лучше избегать этого, сообщил news.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По мнению представителя Русской православной церкви, на Пасху следует идти в храм, чтобы исповедаться и приобщиться к таинству.
«Обычай посещать кладбища на Пасху появился в эпоху атеизма, когда люди не могли попасть на праздничное богослужение и исповедаться. Это стало своего рода заменой религиозным ритуалам. Тогда это было оправдано, но сегодня это не соответствует подлинному смыслу праздника», — сказал Вахтанг Владимирович.
Кипшидзе также отметил, что те, кто выбирает кладбище вместо храма в наши дни, упускают истинную пасхальную радость.
Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения проведут в 31 церкви и храме Барнаульской епархии РПЦ.
14:22:49 08-04-2026
14:58:55 08-04-2026
Кто-то хоть раз хоть раз видел радостные лица в храме?
15:50:14 08-04-2026
Гость (14:58:55 08-04-2026) "упускают истинную пасхальную радость"Кто-то хоть ра... конечно! на венчании, кристинах, на радоницу и Рождество!! Вы в своем унынии погрязли просто
19:46:44 08-04-2026
Гость (15:50:14 08-04-2026) конечно! на венчании, кристинах, на радоницу и Рождество!! В... Дп и пасха великий и светлый праздник воскресения Христова, люди радуются, иуды скалят зубы.
11:34:39 09-04-2026
Гость (15:50:14 08-04-2026) конечно! на венчании, кристинах, на радоницу и Рождество!! В... Хотелось бы заметить слово "крЕстины" от слова "крест", а не "кристина".
15:50:36 08-04-2026
Потому, что прибыль от посетителей упадет в карман продавцов ритуальных принадлежностей, а не останется в Храме.