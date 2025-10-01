"Уравнение с неизвестными". Эксперты — об итогах торгов по продаже 86 га под застройку

В развитии Барнаула наступил новый этап: жилые кварталы появятся недалеко от городского аэропорта

01 октября 2025, 06:15, Алёна Жукова

Участок на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"

Первый мегаучасток площадью 86 га близ барнаульского аэропорта, который 26 сентября разыграли на торгах, привлек сразу две компании из Краснодарского края. Алтайские эксперты предполагают: девелоперы не планировали работать в Барнауле, их заинтересовала низкая начальная цена земли (1 млн рублей). Вероятно, считают строители, компании просто перепродали бы участки другим застройщикам.

"Готовы вкладываться"

Мини-квартал площадью 86 га, ранее сельхозземли, достался компании "Союз" за 100 млн 276 тыс. рублей. Фирма обошла местных застройщиков "Алгоритм" и "Жилищную инициативу", а также две организации из Краснодара ("А-ЛЕНД", зарегистрирована 8 сентября 2025, и СЗ "АСТ"). Председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин предполагает: южные коллеги вряд ли имели серьезные планы на работу в столице Алтайского края.

«Увидели дешевую землю и решили "пободаться". Скажут – прикупим по "дешевке", потом будем торговать», – отметил он.

При этом сами торги, считает эксперт, связаны с большими рисками: работа в рамках комплексного развития требует от компаний построить сети, дороги, а также социальные объекты. Помощь в возведении инфраструктуры может оказать регион или город (если между ними и застройщиком будет заключено соответствующее соглашение). Но это маловероятно, считает Александр Мишустин.

«В городе лишних денег нет. Тем более что в прошлом году застройщики подписали постановление о добровольном взносе в бюджет города 4663 рубля с каждого квадратного метра жилья. То есть кто-то будет скидываться, а кому-то город должен строить? Вопросов больше, чем ответов, это уравнение с неизвестными. Но компании идут, значит, есть деньги, они готовы вкладываться», – отмечает эксперт.

Первый из многих

Чем барнаульская земля заинтересовала краснодарских застройщиков, местные игроки не знают, добавляет исполнительный директор группы компаний "Алгоритм" Андрей Суртаев. Возможно, предполагает эксперт, это порядочные фирмы, которые реально имели планы на Барнаул. Однако это все же маловероятно.

«Объем рынка Краснодара больше, цены там выше. Истинных мотивов этих фирм мы не знаем, с ними не знакомы. Но низкий вход (речь о небольшой начальной стоимости, в данном случае она была всего 1 млн рублей. – Прим. ред.) всегда привлекает структуры, которые потом решаются на перепродажу», – отметил Андрей Суртаев.

При этом он добавил, что "Алгоритм", вероятно, примет участие в торгах по продаже других земель у аэропорта. В октябре "Дом.рф" разыграет еще десять участков общей площадью более 400 га. Ближайший аукцион запланирован на 3 октября. Прием заявок по нему уже завершен.