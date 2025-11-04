Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе
Под автоматическую проверку попадают крупные и регулярные переводы
04 ноября 2025, 16:00, ИА Амител
Российские банки начали массово блокировать счета клиентов за переводы самим себе. Финансовые организации усилили контроль за подозрительными операциями в рамках борьбы с отмыванием денег и мошенническими схемами. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".
Под автоматическую проверку попадают крупные и регулярные переводы между собственными счетами, резкое снятие накопленных средств, поступления от третьих лиц, а также зачисления на новые реквизиты. Кроме того, подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.
В таких случаях банки приостанавливают операции до выяснения обстоятельств. Клиентам приходится предоставлять документы, подтверждающие законность происхождения средств и цель переводов. Финансовые эксперты отмечают, что такие меры – результат внедрения новых систем финансового мониторинга, которые автоматически анализируют поведение клиентов и сигнализируют о любых аномалиях.
16:32:57 04-11-2025
Кэшечек все исправит))).
16:43:03 04-11-2025
"резкое снятие накопленных средств".
А как надо? Копил, например, на машину, снимаешь и выплачиваешь продавцу по 100 тысяч в месяц?
Упс. А это уже дробление, и снова блокировка.
16:53:32 04-11-2025
Короче какой то бред и дичь
17:13:50 04-11-2025
Всё больше и больше оснований хранить деньги в банках.
Безопасность главное в наше непростое время
17:14:21 04-11-2025
Все для населения - единство, а золотые унитаз за наличку
17:25:35 04-11-2025
Да заберите уже все деньги со счетов граждан, может тогда нажретесь?
17:51:07 04-11-2025
Банки начали массово сходить с ума, подозревая граждан в том, что они хотят забрать себе на карман свои деньги.
Глупость, конечно. Бумажки, лежащие в валенке - это всего лишь бумажки. Но банки огорчаются.
😁
18:16:31 04-11-2025
Буду писать цель перевода - на операцию по лечению геморроя, и фото прикладывать.
18:16:37 04-11-2025
А почему давать разъяснения нужно после того, как отдал деньги банку, а не тогда, когда ими хочется воспользоваться. Странно, не правда ли? Так тихонько-тихонько зажимают всё. А потом хоп: докажи, что имеешь право. Не имеешь? 20% комиссия и попробуй дальше забрать.
18:21:40 05-11-2025
Интересно (18:16:37 04-11-2025) А почему давать разъяснения нужно после того, как отдал день... поинтересуйтесь товарообменом и переводами, например, в Германии. вы офигеете и в России воздуся свобод вам откроются заново. Ну реально. В Европах там вообще швах. лишние сапогии нельзя купить или редисочки посадить . или пешком в магазин сходить( там вообще маразм жесткий
19:27:15 04-11-2025
таки не поняла, а там мои деньги лежат или банковые? вот зп вроде моя была, а банк подумает и разрешит или не разрешит мне ее потратить...
19:29:09 04-11-2025
Поэтому я все обналичил и перевел в валюты, часть на повседневную жизнь оставил на карте, делайте так, будете спокойнее)
07:16:46 05-11-2025
интересно,а какими законами руководствуются банки в правовом государстве? это будет автоматически?как с камер,легковую за перевес,стоящего в пробке за парковку...
09:42:02 05-11-2025
Странно! Это же между своими картами, как между карманами, у одного банка на одно кешбек больше, у другого на другое вот и приходится перекидывать
10:29:03 05-11-2025
Гость (09:42:02 05-11-2025) Странно! Это же между своими картами, как между карманами, у... А вот вы теперь бегайте и доказывайте это, а ещё докажите, откуда у вас деньги, справки принесите, а то вдруг в серую работаете и государству не отстёгиваете.
Ах да, вы ещё карту, с которой перевод и на которую перевод, принесите, а то вдруг вы одну из карт третьему лицу отдали и туда деньги выводите.
Я свои же кровно заработанные и должен доказывать, что я их заработал, не украл, а заработал.
Что-то я ни разу не слышал, чтобы у депутатов счета хоть какие-то блокировали или топ-менеджеров крупных госкомпаний, или, как было всегда, есть небожители неприкасаемые, а есть мы, челядь.
10:45:38 05-11-2025
А еще у граждан есть вклады, которые в текущей ситуации явно нужнее государству, так что ждем-с...
11:46:36 05-11-2025
узаконенный грабеж.
14:32:22 05-11-2025
Банки начали массово блокировать счета--- а выдачу кредитов удаленно массово не блокируют. Наоборот массово выдают
16:21:54 05-11-2025
А почему прокуратура молчит? Действия банков по блокировке карт при переводе из одного банка в другой на свою же карту и перевод денег близким родственникам или юридическим лицам с указанием товара или услуги и номера счета и т.д., как минимум нарушение Конституции, потому что это является ограничением право- и дееспособности без решения суда. При этом мошеннические действия по переводу денег на множественные счета однодневки и оформления кредитов под давлением продолжаются. Кошмарят граждан проводящим прозрачные операции. Это кто-то специально подрывает веру населения в банковскую систему, государство и гаранта прав и свобод граждан. Прокуратура обратите внимание и начните действовать.
18:22:23 05-11-2025
гость (16:21:54 05-11-2025) А почему прокуратура молчит? Действия банков по блокировке к... ну подайте жалобу, начните с себя