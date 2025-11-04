Банки начали массово блокировать счета россиян за переводы самим себе

Под автоматическую проверку попадают крупные и регулярные переводы

04 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские банки начали массово блокировать счета клиентов за переводы самим себе. Финансовые организации усилили контроль за подозрительными операциями в рамках борьбы с отмыванием денег и мошенническими схемами. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор. Экономика".

Под автоматическую проверку попадают крупные и регулярные переводы между собственными счетами, резкое снятие накопленных средств, поступления от третьих лиц, а также зачисления на новые реквизиты. Кроме того, подозрение вызывают операции с признаками дробления – когда крупная сумма разбивается на несколько небольших транзакций.

В таких случаях банки приостанавливают операции до выяснения обстоятельств. Клиентам приходится предоставлять документы, подтверждающие законность происхождения средств и цель переводов. Финансовые эксперты отмечают, что такие меры – результат внедрения новых систем финансового мониторинга, которые автоматически анализируют поведение клиентов и сигнализируют о любых аномалиях.

