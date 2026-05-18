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Роспотребнадзор направит эпидемиологов в Уганду из-за угрозы распространения Эболы

Вспышка вируса зафиксирована в соседней Демократической Республике Конго, а также уже в столице Уганды Кампале

18 мая 2026, 12:13, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

Роспотребнадзор отправляет группу экспертов в Кампалу, сообщает "Абзац". Причина — вспышка лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго и уже подтвержденные случаи заболевания непосредственно в столице Уганды.

Российским специалистам предстоит провести эпидемиологическое расследование и помочь местным властям сдержать распространение инфекции. Для нашей страны это не первая подобная миссия в Африке — российские эпидемиологи уже участвовали в ликвидации вспышек Эболы и других опасных болезней.

В этот раз задача осложняется тем, что очаг находится вблизи крупного города, что повышает риск быстрого распространения вируса. Детали предстоящей миссии и состав группы пока не раскрываются.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны, предупредив о реальной опасности заражения вирусом Эбола.

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

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