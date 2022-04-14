80-летняя женщина в одиночку пытается построить дом в Барнауле

80-летняя пенсионерка, инвалид 1 группы Галина Гальцова самостоятельно пытается построить дом на Солнечной поляне в Барнауле. Как рассказала в своем Telegram-канале барнаульская журналистка Татьяна Долгова, женщина ночует в приюте для бездомных, а днем «живет» на своем участке среди цемента и старых досок.

Землю для строительства Гальцовой власти предоставили по договору аренды в 2006 году, однако в силу различных обстоятельств достроить дом у женщины не вышло — сейчас на участке выстроен лишь фундамент. Однако администрация Барнаула пошла в суд и потребовала изъять участок у пенсионерки.

Суд первой инстанции встал на сторону пожилой женщины, однако мэрия может оспорить решение в вышестоящих инстанциях.