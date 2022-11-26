Барнаульский троллейбус долго ехал и искрил

Барнаулец снял на видео, как по одной из улиц города ехал троллейбус с искрящимися «рогами».

«Подумал, что-то горит за окном, очень яркие вспышки были, а это троллейбус ехал», — написал горожанин в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

На опубликованной видеозаписи можно заметить, что электротранспорт по ходу движения из-за инея на проводах искрит практически непрерывно.

Ранее барнаульцы заявили, что у них уже нет сил терпеть автобусы № 65 и 80, которые, по их словам, очень редко ходят и постоянно забиты до отказа.