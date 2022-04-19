Сергея Писарева призвали убрать забор в «Лесной сказке»

На ограждении барнаульского зоопарка неизвестные активисты повесили плакаты с призывом в адрес директора «Лесной сказки», депутата АКЗС Сергея Писарева убрать забор, сообщается в Telegram-канале алтайского отделения КПРФ.

На плакатах написано: «Писарев, убери забор» и «Снимем блокаду с Ленинградской аллеи», что, судя по всему, означает освободить проход между микрорайоном Невским и улицей Ленинградской.

На одном из постеров также фигурирует хештег #ЗаЗелёныйБарнаул. По данным «Толка», основатель движения, коммунист Юрий Красильников свою причастность к этому отрицает, а объединение, по его словам, уже давно существует без его контроля.

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Экология Общественник обвинил Сергея Писарева в рубке деревьев на территории парка имени Ленина. Обновлено

Сам же директор зоопарка Сергей Писарев во всём заподозрил КПРФ. Тем не менее он анонсировал, что дорожка на проблемном маршруте скоро появится. По его словам, об этом его уже просили местные жители, и этот вопрос «решён с администрацией».

На прошлой неделе активист Юрий Красильников обвинил Сергея Писарева в массовой рубке деревьев в парке «Лесная сказка» и призвал проверить арендаторов земли на коррупционную составляющую. Писарев, в свою очередь, сообщил, что там проводят не «массовую вырубку», а замену старых и полностью сухих деревьев.