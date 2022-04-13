Шесть свалок уберут в Барнауле 14 апреля

В Барнауле 14 апреля пройдёт «чистый четверг», сообщает пресс-служба мэрии.

На уборку улиц выйдут представители организаций, студенты, школьники, волонтёры, городские службы и все желающие — всего более 10 тысяч человек.

В рамках акции также планируется убрать мусор с шести свалок площадью более 600 квадратных метров по адресам:

— ул. Строительной, 27, с. Власиха;

— ул. Гущина, 217;

— ул. Солнечная Поляна, 27а;

— ул. Чкалова, 32;

— ул. Приречная, 12.

Всего в рамках «чистого четверга» запланировано 37 акций по сбору мусора, в том числе на пр. Космонавтов, в зелёной зоне по проезду Полюсному, в сквере Победы, на детской площадке у ТРК «Сити-Центр» и на других территориях.