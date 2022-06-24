В Барнауле 24 многоквартирных дома останутся без горячей воды на трое суток

24 июня в 21:00 24 дома в Барнауле на трое суток останутся без горячей воды. Как сообщает пресс-служба городского филиала СГК, отключение продлится до 27 июня — за это время рабочие проведут капитальный ремонт участка теплоснабжения по улице Сухэ-Батора, 23.

Адреса, которые подпадают под отключение ГВС:

Георгиева — дома № 13, 15, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37;

50 лет СССР — дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14;

Сухэ-Батора — дома № 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21.

Кроме того, перекроют движение рядом с перекрёстком улиц Георгиева и Сухэ-Батора. Водителей просят учитывать это при составлении маршрута.