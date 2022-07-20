В Барнауле не будут выть сирены 20 июля

В Барнауле не станут проверять сирены 20 июля, сообщили amic.ru в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, 13 июля мэрия на своем сайте уведомила о предстоящей проверке региональной и местной систем оповещения населения — она должна была пройти 20 июля с 10:40 до 10:43. Вскоре однако новость об этом удалили.

Как уточнили в МЧС, к этому сообщению ведомство отношения не имеет, а публикация была связана со сбоем со стороны горадминистрации.

Отметим, что 20 июля сирены должны были проверить в Новосибирске, но за день до этого в областном главке МЧС объявили об отмене мероприятия.