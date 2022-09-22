С четверга, 22 сентября, в Барнауле стартовал отопительный сезон, сообщили в мэрии.

Особое внимание при запуске тепла уделят соцобъектам, часть из которых уже получили ресурс по заявкам. В жилых домах для приёма теплоснабжения управляющие организации должны открыть запорную арматуру.

Как отмечают в горадминистрации, если после сегодняшнего дня в доме по-прежнему будет холодно, то сначала следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. И если там не смогли помочь, то следует позвонить в диспетчерскую своего района. Телефоны круглосуточных служб:

• Железнодорожный район — 62-56-95;

• Индустриальный район — 47-51-83;

• Ленинский район — 54-44-49;

• Октябрьский район — 24-74-98;

• Центральный район — 63-08-25.

Кроме того, можно позвонить в диспетчерскую СГК — 59-97-15, добавили в пресс-центре.