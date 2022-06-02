В Барнауле завершили первый этап работ по демонтажу конструкций моста на Новом рынке

Теперь перед подрядчиком стоит задача получить от РЖД допуск к работам по разбору самого путепровода

2 июня 2022, 11:23, Никита Черников

В Барнауле на мосту у Нового рынка уже сняли рельсы, транспортные электросети, а также прочие сети связи и энергетики, сообщил директор подрядной организации «Барнаульское ДСУ № 4» Николай Данилин на совещании в мэрии.

По его словам, теплосетевой субподрядчик также сварил на объекте заглушки на трубах, чтобы ремонт не помешал отопительному сезону и подаче горячей воды. Теперь им предстоит демонтировать часть труб и поставить новые.

Непосредственно сам подрядчик реконструкции сейчас намерен получить допуск к работам по разбору путепровода от РЖД, добавил Данилин.

«Помимо этого, мы заключаем договор с заводом в Тюмени, который предоставит нам к осени текущего года металлоконструкции», — цитирует его «Вечерний Барнаул».

Путепровод на Новом рынке полностью закрыли на ремонт 21 мая. Реконструкция продлится до 30 ноября 2023 года.

Как ездить по Барнаулу во время ремонта моста на Новом рынке. Инфографика

Как ездить по Барнаулу во время ремонта моста на Новом рынке. Инфографика

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