В Барнауле завершили первый этап работ по демонтажу конструкций моста на Новом рынке

В Барнауле на мосту у Нового рынка уже сняли рельсы, транспортные электросети, а также прочие сети связи и энергетики, сообщил директор подрядной организации «Барнаульское ДСУ № 4» Николай Данилин на совещании в мэрии.

По его словам, теплосетевой субподрядчик также сварил на объекте заглушки на трубах, чтобы ремонт не помешал отопительному сезону и подаче горячей воды. Теперь им предстоит демонтировать часть труб и поставить новые.

Непосредственно сам подрядчик реконструкции сейчас намерен получить допуск к работам по разбору путепровода от РЖД, добавил Данилин.

«Помимо этого, мы заключаем договор с заводом в Тюмени, который предоставит нам к осени текущего года металлоконструкции», — цитирует его «Вечерний Барнаул».

Путепровод на Новом рынке полностью закрыли на ремонт 21 мая. Реконструкция продлится до 30 ноября 2023 года.