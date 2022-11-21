В барнаульском парке «Изумрудный» начали заливать воду в пруд
Заполнить водоём планируют до конца недели
21 ноября 2022, 13:01, Никита Черников
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В барнаульском парке «Изумрудный» 21 ноября начали заливать воду в пруд, передаёт корреспондент amic.ru.
Управляющий территорией Владислав Вакаев ранее рассказывал, что рабочие постараются заполнить пруд до конца текущей недели. Однако в случае сильных морозов запуск могут перенести.
Отметим, что в ближайшие дни в Алтайском крае похолодает до -30 градусов.
По словам Вакаева, заполнить пруд планируют на 90 сантиметров, в таком состоянии он простоит до весны. А уже тогда его дольют до летнего уровня — 1,2 метра.
Зачем начали заливать воду в пруд барнаульского парка «Изумрудный» и насколько его заполнят
Комментарии
Новости партнеров