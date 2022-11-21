В барнаульском парке «Изумрудный» начали заливать воду в пруд

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском парке «Изумрудный» 21 ноября начали заливать воду в пруд, передаёт корреспондент amic.ru.

Управляющий территорией Владислав Вакаев ранее рассказывал, что рабочие постараются заполнить пруд до конца текущей недели. Однако в случае сильных морозов запуск могут перенести.

Отметим, что в ближайшие дни в Алтайском крае похолодает до -30 градусов.

По словам Вакаева, заполнить пруд планируют на 90 сантиметров, в таком состоянии он простоит до весны. А уже тогда его дольют до летнего уровня — 1,2 метра.