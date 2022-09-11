«Все открыто и прозрачно». Депутат Госдумы Даниил Бессарабов проголосовал на выборах в Барнауле

Участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы VIII Созыва принял первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Голосовать за коллег в БГД он пришел утром 11 сентября на один из участков, которые работают в гимназии №42 в Железнодорожном районе Барнаула.

Парламентарий отметил, что сегодняшние выборы очень важны, так как именно жителям предстоит решить, кто войдет в городскую думу и будет работать на благо Барнаула, развивать его и делать лучше.

«Сегодня, в субботу, я приехал на свой избирательный участок и проголосовал. Вижу, что люди приходят, принимают участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Для нас очень важно, чтобы город развивался, каждый день становился лучше, а команда депутатов Барнаульской городской Думы работала на благо города, — сказал Даниил Бессарабов.

Побывав на участке депутат Госдумы сообщил, что у него к процессу организации хода голосования вопросов не возникает.

«Всё открыто, законно, прозрачно и легитимно», — подчеркнул Даниил Бессарабов.

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Новости Барнаула Мэр Барнаула Вячеслав Франк ознакомился с ходом выборов в единый день голосования

Напомним, 11 сентября глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в открытии избирательного участка в Центральном районе города. Утром он побывал в школе № 1, где работает избирательная комиссия №227.

Он отметил, что трехдневный формат голосования удобен для избирателей. За это время «можно в своем графике найти 15-20 минут времени, чтобы воспользоваться конституционным правом и проголосовать за будущее родного Барнаула», — сказал мэр.

По данным системы ГАС «Выборы» в Барнауле на 10 часов утра 11 сентября явка с учетом многодневного голосования составила 7,9%, (проголосовали 41 485 человек).

Напомним, что 11 сентября — заключительный день голосования на выборах депутатов в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва. Продедура проходит по смешанной системе — барнаульцы выбирают кандидатов по 20 одномандатным избирательным округам и по 20 территориальным группам.