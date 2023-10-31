Барнаульцам напомнили, где можно узнать о состоянии трасс во время непогоды

Водителям также порекомендовали быть особенно аккуратными в этот период

31 октября 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В условиях снегопада ситуация на дорогах ухудшается, видимость снижается, а вероятность заноса увеличивается. Об этом барнаульцам напомнили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что около 40% ДТП в период непогоды происходит из-за неосторожности водителей.

Автомобилистам, которые еще не сменили летние шины на зимние, в мэрии порекомендовали поскорее сделать это, а также по возможности отказаться от выездов на неподходящей резине.

Получить актуальную информацию о состоянии трасс в регионе можно по номерам диспетчерских служб:

– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

– дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

– дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.