Барнаульцам напомнили, где можно узнать о состоянии трасс во время непогоды
Водителям также порекомендовали быть особенно аккуратными в этот период
31 октября 2023, 17:31, ИА Амител
В условиях снегопада ситуация на дорогах ухудшается, видимость снижается, а вероятность заноса увеличивается. Об этом барнаульцам напомнили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что около 40% ДТП в период непогоды происходит из-за неосторожности водителей.
Автомобилистам, которые еще не сменили летние шины на зимние, в мэрии порекомендовали поскорее сделать это, а также по возможности отказаться от выездов на неподходящей резине.
Получить актуальную информацию о состоянии трасс в регионе можно по номерам диспетчерских служб:
– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
– дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
– дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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