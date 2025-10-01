Барнаульцы больше месяца ждут получения дорогостоящей детской смеси в поликлинике № 14
Покупка такого питания серьезно бьет по семейному бюджету
01 октября 2025, 11:45, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались, что уже больше месяца не могут получить дорогостоящую лечебную смесь для детей в поликлинике № 14. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.
По словам мам, у малышей стоит диагноз АБКМ (аллергия к белкам коровьего молока), и по заключению гастроэнтеролога они имеют право на обеспечение смесью по линии ОМС. Детям пять и шесть месяцев. Кому-то назначена аминокислотная смесь, цена одной банки 400 граммов – около 3200 рублей. Хватает ее всего на два дня. Другим необходима смесь с полным гидролизатом белка.
Родители отмечают, что покупка такого питания серьезно бьет по семейному бюджету. Они уже обращались в Минздрав и прокуратуру, однако проблема до сих пор не решена.
«От лица мам, дети которых нуждаются в лечебной смеси, просим огласки и помощи в сложившейся ситуации», – написала жительница Барнаула Александра.
11:57:57 01-10-2025
Плевать министерству здравоохранения на что живут такие семьи и откуда берут деньги чтоб выкормить ребенка.
12:39:27 01-10-2025
пусть дети козье молоко пьют
12:52:39 01-10-2025
я (12:39:27 01-10-2025) пусть дети козье молоко пьют... супер верно!!!
вообще-то и настоящее коровье многие пить не могут, вкус не приятный для них, и жрнО.
а козье вообще не смогут - не пробовали естественных продуктов питания.
12:59:15 01-10-2025
У моей дочери тоже было непереносимость коровьего молока. Варила каши на воде и вместо сл.масла ложила подсолнечное, проращивала зерна пшеницы, сама заквашивала молоко. Питания с мол.кухни не брали и ничего, вырастали.
14:00:23 01-10-2025
Гость (12:59:15 01-10-2025) У моей дочери тоже было непереносимость коровьего молока. Ва...
ну так это же надо напрягаться, а современные люди к этому не готовы. они скорее будут пичкать своих детей непонятными и дорогими смесями, чем подумать и найти другое решение. это же гораздо проще - купить готовые пюрешки, смеси, паштеты и что там еще продают для детей, чем приготовить самой. лентяи и дураки
14:02:21 01-10-2025
Гость (12:59:15 01-10-2025) У моей дочери тоже было непереносимость коровьего молока. Ва...
Прямо младенцем ее кормили кашей или все-таки это уже было в качестве прикорма после полугода?
15:33:06 01-10-2025
Гость (14:02:21 01-10-2025) Прямо младенцем ее кормили кашей или все-таки это уже бы... До полугода-года кормят грудью. Плюс сквашенное молоко.
15:08:07 01-10-2025
а молочные мамы? и почему не кормите сами-то, куча консультантов по кормлению, это СУПЕРУДОБНО!! и ребенок не болеет потом в садике практически и в школе, проверено мною на 2 детях. Лень... все в этом. Разработать наладить сложно, но это 1-2 недели!!а потом 3 года горя не знать и растить потомство естественно, как заложено Природой. А эти суррогаты да...но проирывают в милион раз по пользе и по контакту с ребенком - а то заклад на будущее
15:08:32 01-10-2025
грудью не кормила - матерью не была, я так считаю