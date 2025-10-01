Барнаульцы больше месяца ждут получения дорогостоящей детской смеси в поликлинике № 14

Покупка такого питания серьезно бьет по семейному бюджету

01 октября 2025, 11:45, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

Жители Барнаула пожаловались, что уже больше месяца не могут получить дорогостоящую лечебную смесь для детей в поликлинике № 14. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.

По словам мам, у малышей стоит диагноз АБКМ (аллергия к белкам коровьего молока), и по заключению гастроэнтеролога они имеют право на обеспечение смесью по линии ОМС. Детям пять и шесть месяцев. Кому-то назначена аминокислотная смесь, цена одной банки 400 граммов – около 3200 рублей. Хватает ее всего на два дня. Другим необходима смесь с полным гидролизатом белка.

Родители отмечают, что покупка такого питания серьезно бьет по семейному бюджету. Они уже обращались в Минздрав и прокуратуру, однако проблема до сих пор не решена.