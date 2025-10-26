Барнаульцы потратили 10,2 млн рублей на продовольственных ярмарках выходного дня
Наибольшим спросом пользовались мясо, рыба, овощи и фрукты
26 октября 2025, 15:30, ИА Амител
25 октября на шести площадках Барнаула прошли традиционные продовольственные ярмарки выходного дня. Жители краевой столицы купили продуктов на 10,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговлю организовали по следующим адресам:
- проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- площадь Народная;
- улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- проспект Красноармейский, 64 (автопарковка у ТЦ "Майский");
- улица Чайковского, 21а (рабочий поселок Южный, площадь перед ДК "Южный").
Как отметили в комитете по развитию предпринимательства города Барнаула, цены на ярмарках в среднем на 20% ниже, чем в торговых сетях.
«Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», – сказано в публикации.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и копчености, овощи и фрукты.
Следующие продовольственные ярмарки запланированы на 1 ноября.
16:11:29 26-10-2025
Вот и. Молодцы барнаульцы. Миллионы потратили. Население по прописке 600 000 человек, потратили 10 миллионов, по 16 рублей каждый, наверное по чупа-чупсу купили.
17:54:35 26-10-2025
Свекла, морковь, лук были по 22 р за кг. Нормальные ярмарки. Нечего на них грешить )
19:30:00 26-10-2025
Ходили не все, а кто близко живёт, я думаю. Процентов 10, например. Тогда аж по 166 руб потратили)) Тоже ни о чём. А если число покупателей уменьшить до 1 %, то допишем нолик. Сколько там мясо-то стоит?