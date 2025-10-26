Барнаульцы потратили 10,2 млн рублей на продовольственных ярмарках выходного дня

Наибольшим спросом пользовались мясо, рыба, овощи и фрукты

26 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Ярмарка выходного дня / Фото: barnaul.org

25 октября на шести площадках Барнаула прошли традиционные продовольственные ярмарки выходного дня. Жители краевой столицы купили продуктов на 10,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговлю организовали по следующим адресам:

проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

площадь Народная;

улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

проспект Красноармейский, 64 (автопарковка у ТЦ "Майский");

улица Чайковского, 21а (рабочий поселок Южный, площадь перед ДК "Южный").

Как отметили в комитете по развитию предпринимательства города Барнаула, цены на ярмарках в среднем на 20% ниже, чем в торговых сетях.

«Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», – сказано в публикации.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и копчености, овощи и фрукты.

Следующие продовольственные ярмарки запланированы на 1 ноября.