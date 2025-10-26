НОВОСТИОбщество

Барнаульцы потратили 10,2 млн рублей на продовольственных ярмарках выходного дня

Наибольшим спросом пользовались мясо, рыба, овощи и фрукты

26 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Ярмарка выходного дня / Фото: barnaul.org

25 октября на шести площадках Барнаула прошли традиционные продовольственные ярмарки выходного дня. Жители краевой столицы купили продуктов на 10,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговлю организовали по следующим адресам: 

  • проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
  • улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • площадь Народная;
  • улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • проспект Красноармейский, 64 (автопарковка у ТЦ "Майский");
  • улица Чайковского, 21а (рабочий поселок Южный, площадь перед ДК "Южный").

Как отметили в комитете по развитию предпринимательства города Барнаула, цены на ярмарках в среднем на 20% ниже, чем в торговых сетях.

«Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», – сказано в публикации.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и копчености, овощи и фрукты.

Следующие продовольственные ярмарки запланированы на 1 ноября.

Осенняя продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru

Тыквы, сладости и сыр. Как проходят в Барнауле ярмарки выходного дня

Торговые ряды с продукцией местных производителей организованы в каждом районе города
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:11:29 26-10-2025

Вот и. Молодцы барнаульцы. Миллионы потратили. Население по прописке 600 000 человек, потратили 10 миллионов, по 16 рублей каждый, наверное по чупа-чупсу купили.

Avatar Picture
НК

17:54:35 26-10-2025

Свекла, морковь, лук были по 22 р за кг. Нормальные ярмарки. Нечего на них грешить )

Avatar Picture
Светлана

19:30:00 26-10-2025

Ходили не все, а кто близко живёт, я думаю. Процентов 10, например. Тогда аж по 166 руб потратили)) Тоже ни о чём. А если число покупателей уменьшить до 1 %, то допишем нолик. Сколько там мясо-то стоит?

